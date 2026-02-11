الدوري السعودي: ضمك يستعين بمدرب الاتحاد السابق للنجاة من الهبوط

أعلن ضمك المتعثر في الدوري السعودي لكرة القدم ⁠للمحترفين اليوم الأربعاء تعاقده مع البرازيلي فابيو ⁠كاريلي المدرب السابق لغريمه الاتحاد سعيا لتفادي الهبوط.

ووجه النادي الشكر لمدربه السابق أرماندو ‌إيفانجيليستا على منصة إكس متمنيا له التوفيق قبل أن يعلن التعاقد مع كاريلي (52 عاما) قائلا "قائد جديد".

ويعد كاريلي من ⁠الوجوه المعروفة في ⁠الدوري السعودي إذ سبق له تدريب نادي الوحدة عام 2018 ⁠والاتحاد في 2021 ويعول عليه ⁠ضمك لتفادي الهبوط ⁠إذ يحتل المركز 15 بين 18 فريقا برصيد 12 نقطة وستكون ‌مواجهة التعاون في الجولة 22 غدا الخميس ‌أولى ‌مباريات كاريلي مع الفريق.