بنحو 1.5 مليار دولار.. إنتر ميامي يصبح النادي الأغلى قيمة بتاريخ الدوري الأمريكي

أصبح نادي إنتر ميامي النادي الأكثر قيمة في الدوري الأمريكي لكرة القدم (MLS) مع انطلاقة موسم 2026، حيث بلغت قيمته 1.45 مليار دولار، متجاوزا بذلك نادي لوس أنجلوس (LAFC)، وفقا لتقرير صادر عن موقع "سبورتيكو" (Sportico) المتخصص في الاقتصاد الرياضي.

وارتفعت قيمة نادي إنتر ميامي بنسبة 22% مقارنة بعام 2025، لينتزع الصدارة من نادي لوس أنجلوس إف سي، الذي هيمن على المركز الأول طوال السنوات الأربع الماضية، وتبلغ قيمته الحالية 1.4 مليار دولار (بزيادة قدرها 9% عن العام السابق).

قائمة الخمسة الأوائل:

إنتر ميامي: 1.45 مليار دولار

لوس أنجلوس إف سي: 1.4 مليار دولار

لوس أنجلوس غالاكسي: 1.17 مليار دولار.

أتلانتا يونايتد: 1.14 مليار دولار .

نيويورك سيتي إف سي: 1.12 مليار دولار.

وتعتبر هذه الأندية الخمسة هي الوحيدة التي كسر تقييمها حاجز المليار دولار من بين 30 نادياً في الدوري. ويعود الفضل في ارتفاع قيمة ناديي إنتر ميامي ونيويورك سيتي بشكل أساسي إلى مشاريع بناء الملاعب الجديدة المقرر افتتاحها في عامي 2026 و2027.

يبلغ متوسط قيمة أندية الدوري الأمريكي حاليا 767 مليون دولار، بزيادة قدرها 6% عن عام 2025. ومع ذلك، يشير التقرير إلى تفاوت واضح؛ حيث إن الأندية الـ12 الأقل قيمة لم تزد قيمتها إلا بنسبة 2% فقط، في حين سجلت ثلاثة أندية (فانكوفر، ومونتريال، وسان خوسيه) تراجعاً في قيمتها السوقية.

سر الصعود الصاروخي في قيمة إنتر ميامي

شهد نادي إنتر ميامي الذي تأسس في 2018 وبدأ المنافسة فعليا في 2020، قفزة هائلة في مكانته الرياضية والمالية. ويعزى هذا النجاح إلى: