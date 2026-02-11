أزمة جديدة في ريال مدريد سببها لاعب "مهمش"

كشف تقرير إسباني عن أزمة جديدة يعاني منها ريال مدريد تحت قيادة المدرب الجديد ألفارو أربيلوا، بعدما اشتكى أحد لاعبي الفريق من تهميشه وعدم الاعتماد عليه، رغم جاهزيته الفنية.

وذكرت صحيفة "ماركا" أن النمساوي دافيد ألابا مدافع ريال مدريد أبدى استياءه الشديد من قلة مشاركاته مع الفريق منذ عودته من الإصابة، مشيرة إلى أنه أصبح بمثابة قنبلة موقوتة جديدة لألفارو أربيلوا مدرب الفريق، بعد القائد داني كارفخال.

ألابا غاضب

وعاد ألابا (33 عاما) إلى الملاعب من آخر إصابة له يوم 20 ديسمبر/كانون الأول 2025 في مباراة ريال مدريد وإشبيلية التي جرت على ملعب سانتياغو برنابيو، عقب تعافيه من إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة شهر.

وعند عودته لم يجد ألابا مكانا في الفريق لا لاعبا أساسيا ولا حتى بديلا، فمن بين 11 مباراة تم استدعاؤه فيها شارك فقط في 5 مباريات كبديل، بمجموع 65 دقيقة.

وكان ألابا يتوقع أن يكون له دور وأهمية أكبر في الفريق عند عودته، لكن الواقع كان مختلفا تماما لدرجة أنه حتى مع المشاكل الدفاعية التي يعاني منها ريال مدريد لم ينل فرصة أكبر للمشاركة في المباريات.

ولم يقف ألابا مكتوف الأيدي حيال وضعه الحالي، إذ أبلغ المدرب مباشرة بأنه لا يفهم سبب عدم الاعتماد عليه بشكل كاف، وهو ما وضع أربيلوا في مواجهة مشكلة رياضية أخرى، بحسب الصحيفة.

وقالت إن "الدقائق التي حصل عليها لاعب بمسيرة وخبرة ومكانة ألابا تُعد قليلة جدا"، خاصة في ظل حاجته للعب ليصل إلى نهائيات كأس العالم المقبلة بأفضل مستوى ممكن.

ويبدو أن قصة ألابا مع ريال مدريد تحوّلت إلى تجربة مؤلمة بسرعة رهيبة، فبعد موسمين ناجحين كان فيهما من أعمدة الدفاع وقائدا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الرابع عشر، تعرض لإصابة خطيرة في الركبة في ديسمبر/كانون الأول 2023.

إعلان

ومنذ ذلك الحين "لم يعد شيء كما كان" بالنسبة لألابا الذي عاش سلسلة طويلة من الإصابات منعته من الاستمرار والحفاظ على أهميته في الفريق.

الموسم الأخير

ويقضي ألابا حاليا موسمه الأخير مع ريال مدريد بالنظر إلى عقده، وفيه شارك مع الفريق في 9 مباريات فقط بجميع البطولات بواقع 210 دقائق وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وبسبب هذه الوضعية وعدم نجاح اللاعب في استعادة مستواه، قرر ريال مدريد عدم تقديم عرض للتجديد، وبالتالي بات رحيله عن الفريق شبه مؤكد وفق "ماركا".

وانضم ألابا إلى ريال مدريد في صيف عام 2021 قادما من بايرن ميونخ في صفقة انتقال حر، وارتدى قميص الفريق الملكي في 125 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 5 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة.

وحصد ألابا مع ريال مدريد 8 بطولات هي الدوري الإسباني (2)، كأس ملك إسبانيا (1)، كأس السوبر الإسباني (1)، دوري أبطال أوروبا (2)، كأس السوبر الأوروبي (1)، كأس القارات للأندية (الإنتركونتيننتال) (1).