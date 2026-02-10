رياضة|بطولات أوروبية|إسبانيا

كلوب يحدد مطالب لتولي تدريب ريال مدريد

blogs يورجن كلوب
blogs يورجن كلوب (مواقع التواصل الاجتماعي)
Published On 10/2/2026
|
آخر تحديث: 22:03 (توقيت مكة)

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الألماني يورغن كلوب وضع خمسة شروط أساسية من أجل الموافقة على تولي منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد.

وطرح اسم كلوب بقوة منذ إقالة تشابي ألونسو، في ظل سجله التدريبي الحافل، إذ تُوج بألقاب الدوري في إنجلترا وألمانيا، إضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2019.

مطالب كلوب لتدريب ريال مدريد

ووفقا لموقع ديفينسا سنترال، اشترط كلوب تحقيق بعض المطالب قبل قبول تدريب ريال مدريد هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع قلبي دفاع، ولاعبي وسط ميدان.

إعادة الموهبة البرازيلية الشابة إندريك إلى صفوف الفريق بعد إعارته إلى ليون حتى نهاية موسم 2025-2026.

Lyon’s Brazilian forward #09 Endrick celebrates celebrates scoring his team's first goal during the French Cup round of 16 football match between Olympique Lyonnais and Laval Stade Mayenne FC at Groupama Stadium in Lyon on February 4, 2026. (Photo by OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
شهد مستوى اللاعب البرازيلي أندريك تطورا كبيرا منذ انتقاله إلى ليون الفرنسي وحصوله على وقت أكبر للعب (الفرنسية)

ولم يُسمِّ المدرب يورغن كلوب أسماء محددة، إلا أن التقرير أشار إلى أن كلاً من كيس سميت وآدم وارتون ونيكو شلوتربيك وخاكوبو رامون يعدون من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الملكي إذا قدم المدرب الألماني.

كما لم يتطرق تقرير الصحيفة إلى الأسماء التي يدور الحديث عن الاستغناء عنها في المناصب التي يريد المدرب يورغن كلوب تدعيمها.

غموض حول الراحلين

ولكن الحديث الذي يدور في محيط البيت الملكي غير راضٍ عن عدد من الأسماء مثل المدافع النمساوي ديفيد ألابا والألماني أنطونيو روديغير، نظرا لتقدمهما في السن وتراجع مردودهما البدني، مع مطالبة النادي بالتعاقد مع مدافعين شباب.

كما أن هناك انتقادات عدة طالت متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني لعدم قدرته على ضبط إيقاع اللعب بعد اعتزال كروس.

MADRID, SPAIN - JANUARY 04: Antonio Ruediger of Real Madridin action during the LaLiga EA Sports match between Real Madrid CF and Real Betis Balompie at Estadio Santiago Bernabeu on January 04, 2026 in Madrid, Spain. (Photo by Florencia Tan Jun/Getty Images)
شهد الموسم الحالي تذبذبا في المشاركة بالنسبة لروديغر بسبب معاناته من إصابة في أوتار الركية (الفرنسية)

كما أضاف تقرير موقع "ديفينسا سنترال" أن مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد سيظل مرتبطًا بنتائج الفريق وما إذا كان سينجح في تحقيق البطولات خلال الموسم الحالي.

المصدر: مواقع إلكترونية

