كلوب يحدد مطالب لتولي تدريب ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الألماني يورغن كلوب وضع خمسة شروط أساسية من أجل الموافقة على تولي منصب المدير الفني لنادي ريال مدريد.

وطرح اسم كلوب بقوة منذ إقالة تشابي ألونسو، في ظل سجله التدريبي الحافل، إذ تُوج بألقاب الدوري في إنجلترا وألمانيا، إضافة إلى فوزه بدوري أبطال أوروبا مع ليفربول عام 2019.

مطالب كلوب لتدريب ريال مدريد

ووفقا لموقع ديفينسا سنترال، اشترط كلوب تحقيق بعض المطالب قبل قبول تدريب ريال مدريد هذا الصيف، أبرزها التعاقد مع قلبي دفاع، ولاعبي وسط ميدان.

إعادة الموهبة البرازيلية الشابة إندريك إلى صفوف الفريق بعد إعارته إلى ليون حتى نهاية موسم 2025-2026.

ولم يُسمِّ المدرب يورغن كلوب أسماء محددة، إلا أن التقرير أشار إلى أن كلاً من كيس سميت وآدم وارتون ونيكو شلوتربيك وخاكوبو رامون يعدون من بين الأسماء المرشحة للانضمام إلى الفريق الملكي إذا قدم المدرب الألماني.

كما لم يتطرق تقرير الصحيفة إلى الأسماء التي يدور الحديث عن الاستغناء عنها في المناصب التي يريد المدرب يورغن كلوب تدعيمها.

غموض حول الراحلين

ولكن الحديث الذي يدور في محيط البيت الملكي غير راضٍ عن عدد من الأسماء مثل المدافع النمساوي ديفيد ألابا والألماني أنطونيو روديغير، نظرا لتقدمهما في السن وتراجع مردودهما البدني، مع مطالبة النادي بالتعاقد مع مدافعين شباب.

كما أن هناك انتقادات عدة طالت متوسط الميدان الفرنسي أوريليان تشواميني لعدم قدرته على ضبط إيقاع اللعب بعد اعتزال كروس.

كما أضاف تقرير موقع "ديفينسا سنترال" أن مستقبل أربيلوا مع ريال مدريد سيظل مرتبطًا بنتائج الفريق وما إذا كان سينجح في تحقيق البطولات خلال الموسم الحالي.