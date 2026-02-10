يعتقد المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند أن الإرهاق لا يمكن أن يكون عذرا لتراجعه عن التهديف في عام 2026، مؤكدا أنه يحفز نفسه بالمزيد للإبقاء على حظوظ فريقه مانشستر سيتي في سباق الفوز بلقب البريميرليغ.

هالاند يكشف أسباب عقمه التهديفي هذا الموسم

وسجّل هالاند، الأحد الماضي، هدف الفوز الدراماتيكي في الوقت بدلا من الضائع من ركلة جزاء خلال فوز سيتي على ليفربول (2-1) ليبقى على بعد ست نقاط من أرسنال في سباق الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل هالاند 28 هدفا في 36 مباراة هذا الموسم، لكنه لم يهز الشباك من اللعب المفتوح في الدوري منذ 20 ديسمبر/كانون أول الماضي، ولديه ثلاثة أهداف فقط في آخر 13 مباراة.

وقال النرويجي: "بالطبع لم أسجل ما يكفي من الأهداف منذ بداية هذا العام، وأعرف أن عليّ التحسن. أعلم أني بحاجة إلى أن أكون أكثر حدة، وأن أكون أفضل في كل هذا، وهذا شيء يجب أن أعمل عليه".

وتابع: "لا أريد التحدث عن تراجع أدائي. لا أعتقد أن هناك عذرا. الإرهاق كثير منه في الرأس. هناك الكثير من المباريات، أنظر إلى الجدول، الأمر ليس سهلا. بالنسبة لي، الأهم هو البقاء لائقا وأن أكون جاهزًا لمساعدة الفريق".

وكان مدربه الإسباني بيب غوارديولا قد قال الشهر الماضي إن هالاند "مرهق" بسبب جدول المباريات المزدحم بينما ينافس سيتي في أربع بطولات.

وسيواجه رجال غوارديولا أرسنال في نهائي كأس الرابطة الشهر المقبل، كما تأهلوا إلى دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، ويلعبون أمام سالفورد من الدرجة الرابعة في الدور الرابع من كأس الاتحاد المحلية.

هدف هالاند الدراماتيكي يبقي السيتي في سباق الدوري

وكان سيتي في طريقه للتأخر بتسع نقاط عن أرسنال حتى النهاية الفوضوية في أنفيلد، حيث تخلف بهدف من ركلة حرة رائعة للمجري دومينيك سوبوسلاي قبل ست دقائق من الوقت الأصلي، إلى أن صنع هالاند هدف التعادل للبرتغالي برناردو سيلفا.

ثم حافظ هالاند على هدوئه وسط الأجواء الصاخبة ليسجل ركلة الجزاء التي أعادت سيتي إلى سباق اللقب.

ويمكن لسيتي زيادة الضغط على أرسنال بالفوز على فولهام، غدا الأربعاء، لتقليص الفارق إلى ثلاث نقاط قبل مواجهة أرسنال ضد برنتفورد بعد 24 ساعة.

وقال هالاند: "سبق أن رأينا أن سباق اللقب لا ينتهي حتى نهايته. الآن يجب أن أركز على فولهام لأن هناك الكثير من المباريات المتبقية".