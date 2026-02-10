نيمار يفاجئ ميسي وأبناءه بهدية خاصة

أرسل النجم البرازيلي نيمار جونيور هدية خاصة إلى زميله السابق والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وأبنائه، تعبيرا عن الصداقة الكبيرة التي تجمعهما منذ سنوات.

ونشر نادي سانتوس البرازيلي، عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستغرام" اليوم الثلاثاء، صورا لميسي وأبنائه وهم يحملون قميص النادي التاريخي بالرقم 10، والموشح باسم نيمار ورسائل خاصة. وعلّق النادي على الصور قائلاً: "من نيمار جونيور إلى ليونيل ميسي.. من الأمير إلى العبقري".

وأضاف النادي في بيانه: "هذا هو الرداء المقدس، ذو القيمة التي لا تقدر بثمن، بالرقم الذي خلده الملك بيليه ونيمار وميسي. إنه إرث لا نهائي في تاريخ كرة القدم"، مختتماً بتوجيه تحية خاصة من "فيلا بيلميرو" (معقل سانتوس) إلى البرغوث الأرجنتيني.

صداقة عابرة للقارات

وتأتي هذه الهدية لتؤكد استمرار العلاقة الوطيدة بين النجمين، والتي بدأت في برشلونة الإسباني وامتدت إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، قبل أن تفرقهما الوجهات الاحترافية بانتقال نيمار إلى سانتوس البرازيلي (بعد تجربته مع الهلال السعودي)، واتجاه ميسي لتمثيل إنتر ميامي الأمريكي.

وتعد هذه الخطوة تكريما لرمزية الرقم 10 الذي ارتداه العمالقة الثلاثة: بيليه، نيمار، وميسي، مما يربط تاريخ سانتوس العريق بأسطورة الأرجنتين الحية.