بالفيديو.. جماهير مولودية الجزائر تشعل الأجواء قبل مباراة صن داونز

صنع أنصار فريق مولودية الجزائر لوحات تشجيعية مذهلة وحضروا بأعداد كبيرة أمام مقر النادي قبل سفر الفريق إلى جنوب أفريقيا لملاقاة نادي ماميلودي صن داونز في الجولة السادسة من دوري أبطال أفريقيا.

الجماهير لم تكتف فقط برفع الشعارات، بل غنوا وهتفوا بأهازيج حماسية وأشعلوا الألعاب النارية والشماريخ، موجهين رسالة دعم قوية للفريق.

ووعد الحشد الجماهيري بالسفر بأعداد ضخمة لمؤازرة الفريق في مباراته الحاسمة، وهوم ما يعكس الروح العالية والإصرار الكبير على تحقيق النصر والتأهل.

ويواجه نادي مولودية الجزائر نظيره صان داونز الجنوب أفريقي يوم السبت 14 فبراير/ شباط الجاري في بريتوريا، ويحتل النادي الجزائري المركز الثاني بسبع نقاط بفارق نقطة فقط عن صن داونز ويكفيه التعادل بأي نتيجة لضمان التأهل إلى الأدوار المقبلة.