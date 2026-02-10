موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها

يتعين على الاتحاد السعودي الفوز على ضيفه الغرافة القطري ليحجز مقعده في ثمن النهائي في المباراة المقرر إقامتها، اليوم الثلاثاء، على ملعب الإنماء ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2025-2026، في لقاء يعد مفصليا في مشوار الفريقين بالبطولة القارية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد والغرافة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026؟

رغم تراجع مستوى الاتحاد ونتائجه في الفترة الأخيرة، فإنه سيرمي بكل ثقله أمام الغرافة كي يحسم تأهله ومن ثم البحث في الجولة الأخيرة عن تحسين موقعه في المجموعة.

في المقابل، فإن حظوظ الغرافة في التأهل مرهونة بتحقيق نتيجة إيجابية أمام الاتحاد والجولة الأخيرة التي يستضيف فيها تراكتور، على أمل أن تصب النتائج الأخرى في صالحه.

موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري اليوم 10 فبراير/شباط الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على ملعب الإنماء.

تنطلق مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة عند الساعة التاسعة والربع مساء (21:15) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا

beIN SPORTS HD 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.