صدمة في الأرجنتين بعد مقتل لاعب واشتباه بتورط شقيقه بالجريمة

لقي لاعب أرجنتيني سابق مصرعه بعد إصابته بجروح خطيرة خلال شجار وقع في منطقة لا ماتانزا، بالعاصمة بوينس آيرس.

وذكرت شبكة "تي واي سي سبورتس" الأرجنتينية أن لوكاس إغناسيو بيريس (29 عاما) اللاعب السابق لفريق ألميرانتي براون توفي في مستشفى نيستور كيرشنر، متأثرا بجراحه القاتلة التي أصيب بها في الشجار.

ووقع الشجار صباح يوم الجمعة الماضي، حين تطورت مشادة كلامية في الشارع إلى تبادل للضرب بالأيدي، قبل أن يستخدم أحد المتورطين في الشجار زجاجة مكسورة وأصاب الضحية بجروح عميقة.

ونقل إغناسيو بيريس على وجه السرعة إلى المستشفى رفقة صهره الذي أبلغ بدوره الشرطة وروى لها تفاصيل الحادثة.

ورغم الجهود الكبيرة التي بذلتها الأطقم الطبية لإيقاف النزيف، فإن بيريس فارق الحياة نتيجة خطورة الجرح الذي أصاب أحد الشرايين في ذراعه الأيمن.

جريمة عائلية

وتشير الأدلة الأولية إلى أن الحادث مرتبط بصراع عائلي داخلي، فيما استبعدت السلطات وجود عملية سرقة بحسب صحيفة "كلارين" الأرجنتينية.

وأضافت الصحيفة أن الشرطة حددت المشتبه به الرئيسي في الجريمة، وهو شقيق الضحية واسمه ماركوس الذي لا يزال هاربا.

وتتولى النيابة الأرجنتينية بقيادة المدعي العام أدريان أريباس التحقيق في الحادثة، ضمن وحدة الجرائم القاتلة في لا ماتانزا.

وأحدثت الجريمة صدمة كبيرة في أوساط كرة القدم المحلية، فيما عبّر مشجعو ألميرانتي براون وزملاء اللاعب السابقون عن حزنهم العميق.

وقال النادي في بيان "يأسف ألميرانتي براون لرحيل لوكاس بيريس لاعب النادي السابق. نواسي عائلته وأحباءه في هذه اللحظة المؤلمة".