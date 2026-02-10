متزلج أمريكي يرد على دعوة ترمب لاستبعاده من الألعاب الشتوية

ردّ المتزلج الأمريكي هانتر هيس على دعوة الرئيس دونالد ترمب لاستبعاده من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية المقامة في إيطاليا، مؤكدا أنه يحب بلده، ويتطلع للمشاركة في المنافسات.

وأثار هيس جدلا في الولايات المتحدة بعدما انتقد بحدة العملية التي نفذتها وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية في مينيسوتا، وأسفرت عن وفاة شخصين، وأدت إلى انقسام في الرأي العام.

وانتشر على نطاق واسع فيديو يتضمن تصريحات لهيس قال فيها إن "حمل العلم (في دورة الألعاب الشتوية) لا يعني أنني أمثّل كل ما يحدث في البلاد"، وذلك ردا على سؤال بشأن عملية وكالة الهجرة والجمارك في مينيسوتا.

وفي الوقت الذي لقيت فيه تصريحات هيس ترحيبا من كثيرين في الولايات المتحدة، فإن بعض السياسيين والمؤثرين مثل جيك بول، انتقدوا المتزلج واتهموه بـ"قلة الوطنية" بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية.

وبلغت الضجة حدا دفع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للرد عليه عبر منصته الاجتماعية "تروث سوشال" حيث وصفه بـ"الخاسر الحقيقي".

وكتب ترمب: "المتزلج الأولمبي الأمريكي هانتر هيس، وهو خاسر حقيقي. يقول إنه لا يمثّل بلاده في الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية. إذا كان هذا صحيحا، فلم يكن ينبغي له محاولة الانضمام إلى الفريق، ومن المؤسف أنه ضمنه. من الصعب جدا تشجيع شخص كهذا. لنجعل أمريكا عظيمة مجددا".

المتزلج الأمريكي هانتر هيس يرد على ترمب

وسارع هيس للرد على رسالة ترمب عبر حسابه على إنستغرام، وقال: "أنا أحب بلدي. هناك الكثير من الأشياء الرائعة في أمريكا، لكن هناك دائما أمور يمكن تحسينها".

وأضاف: "أحد الأشياء العديدة التي تجعل هذا البلد مذهلا هي أن لدينا الحق والحرية في الإشارة إلى ما يحتاج إلى تحسين. أجمل ما في الألعاب الأولمبية أنها تجمع الناس، ونحن بحاجة إلى ذلك أكثر من أي وقت مضى في ظل حالة الانقسام".

واختتم: "لا أستطيع الانتظار لتمثيل فريق الولايات المتحدة الأسبوع المقبل عندما أشارك في المنافسات. شكرًا للجميع على دعمهم".