موعد مباراة السد القطري ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

لن تكون مهمة نادي السد متصدر الدوري القطري، وصاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط في دوري أبطال آسيا للنخبة سهلة عندما يواجه ضيفه تراكتور الإيراني، مفاجأة النسخة الحالية، الذي يحتل المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

ولم يحقق السد سوى فوز واحد، وبالتالي فإن وصوله إلى النقطة الثامنة عبر الانتصار سيحسن من موقفه في انتظار بقية النتائج.

موعد مباراة السد القطري ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

تقام مباراة السد القطري ضد تراكتور الإيراني اليوم الثلاثاء 10 فبراير/شباط الجاري، وذلك ضمن منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026، على ملعب جاسم بن حمد.

وتنطلق مباراة السد القطري ضد تراكتور الإيراني عند الساعة السابعة مساء (19:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

القنوات الناقلة لمباراة السد القطري ضد تراكتور الإيراني في دوري أبطال آسيا للنخبة

beIN SPORTS HD 2

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.