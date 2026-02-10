المكسيك تستعين بـ"كلاب روبوتية" لمكافحة الجريمة في كأس العالم

رياضة|كأس العالم 2026|المكسيك

This handout picture released by Municipality of Guadalupe shows a robot dog designed to help Mexican police tackle crime during the World Cup, unveiled by the city council of Guadalupe, Nuevo Leon state, Mexico on February 9, 2026. The four-legged robots are designed to enter dangerous areas and broadcast live video back to security forces, who can watch before taking action during the football tournament. The global spectacle, which will take place from June 11 to July 19, 2026, is being hosted by Mexico alongside the United States and Canada. RESTRICTED TO EDIT
الكلاب الروبوتية مخصصة لمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة خلال كأس العالم 2026 (الفرنسية)
Published On 10/2/2026
آخر تحديث: 15:01 (توقيت مكة)

خصّصت السلطات المكسيكية مجموعة من الكلاب الروبوتية لمساعدة الشرطة في مكافحة الجريمة خلال كأس العالم 2026 لكرة القدم المقررة الصيف المقبل.

وصُمّمت الروبوتات الرباعية الأرجل للدخول إلى مناطق خطرة وبثّ لقطات فيديو مباشرة إلى قوات الأمن، ليتمكّن رجال الشرطة من مراقبة المشهد قبل التدخل أثناء النهائيات.

ويقام الحدث العالمي الذي يمتد من 11 يونيو/حزيران حتى 19 يوليو/تموز، في المكسيك بالشراكة مع الولايات المتحدة وكندا.

صُمّمت الروبوتات الرباعية الأرجل للدخول إلى مناطق خطرة وبثّ لقطات فيديو مباشرة إلى قوات الأمن (الفرنسية)

وتعود هذه الروبوتات الشبيهة بالحيوانات إلى مجلس بلدية غوادالوبي، الواقعة ضمن منطقة مونتيري الكبرى التي تحتضن أحد ملاعب كأس العالم، بعد شرائها مقابل 2.5 مليون بيزو مكسيكي (نحو 145 ألف دولار).

وأظهر فيديو نشرته الحكومة المحلية أحد الروبوتات وهو يمشي على أربع أرجل داخل مبنى مهجور ويتسلق الدرج، وإن كان ذلك بصعوبة بعض الشيء.

كما يظهر الروبوت أثناء نقل صور مباشرة إلى مجموعة من ضباط الشرطة الذين يسيرون خلفه بحذر.

وفي التجربة، واجه الروبوت رجلا مسلحا وأمره عبر مكبر صوت بإنزال سلاحه.

وقال رئيس بلدية غوادالوبي هكتور غارسيا إن "الغرض من الكلاب الروبوتية هو دعم عناصر الشرطة في التدخلات الأولية، لحماية سلامتهم الجسدية، وسيتم نشرها إذا وقعت أي مواجهة".

وسيستضيف ملعب "بي بي في إيه"، المعروف باسم "استاديو مونتيري"، أربع مباريات خلال كأس العالم.

المصدر: الفرنسية

