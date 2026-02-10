حقن وكرسي متحرك.. الوجه المظلم لمسيرة فيرديناند مع مانشستر يونايتد

كشف نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فيرديناند (47 عاما) كيف تركت مسيرته الكروية الطويلة والإصابات التي تعرض لها أثرا كبيرا على صحته، ما اضطره أحيانا لاستخدام كرسي متحرك بسبب آلام في ظهره.

وتحدث فيرديناند في مقابلة مع موقع "مانز هيلث" البريطاني عن معاناته الطويلة من آلام الظهر، التي تصل أحيانا إلى حد اضطراره للبقاء في المستشفى أو استخدام كرسي متحرك لبضعة أيام، مشيرا إلى أن الألم يظهر فجأة ويؤثر بشكل كبير على حياته اليومية.

وأضاف أن التعاون مع أخصائي علاج طبيعي ومدرب شخصي ساعده على اتباع نهج شامل يركز على الوقاية من الإصابات وليس مجرد علاجها، ما يعزز صحته العامة.

كما أكد فيرديناند على أهمية أسلوب حياته كقدوة لأطفاله، مشيرا إلى حرصه على أن يشاهدوه ملتزما بالرياضة والعمل لتبني نمط حياة صحي.

إصابات قديمة

كان فرديناند قد اعترف عام 2010 في حديث لصحيفة الغارديان، بإخفاء معاناته من آلام الظهر عن مدربه السابق في مانشستر يونايتد، السير أليكس فيرغسون، رغم غيابه عن 15 مباراة خلال موسم 2009-2010 بسبب تلك الإصابة.

وأضاف أنه كان يسير كالأحدب في اليوم التالي للمباريات ويواجه صعوبة بالغة في المشي، كما اضطر لتناول المسكنات وأخذ حقن طبية مباشرة في عموده الفقري لمدة 6 سنوات متواصلة ليتمكن من خوض المباريات، وهو ما أثر سلبيا على صحته لاحقا.

وبدأ المدافع مسيرته في وست هام يونايتد، ثم انتقل إلى ليدز يونايتد بصفقة قياسية آنذاك، قبل أن يحقق نجاحاته الكبرى مع مانشستر يونايتد الذي قضى فيه 12 عاما (2002-2014) وتوج معه بـ6 ألقاب في الدوري الممتاز، ولقب دوري أبطال أوروبا (2008)، وكأس العالم للأندية.

خاض 81 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا، وشارك في ثلاث نسخ من كأس العالم (2002، 2006، 2010).