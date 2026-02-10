فيديو.. تغير ملامح أربيلوا يثير الجدل بعد شهر من تدريب ريال مدريد

نشر برنامج "إل تشيرينغيتو" الإسباني الشهير، مقطع فيديو يظهر تغيرا ملحوظا في ملامح مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا، منذ توليه تدريب الفريق الإسباني في يناير/كانون الثاني الماضي.

وشارك الحساب الرسمي للبرنامج على منصة "إكس"، أمس الاثنين، فيديو يقارن بين مظهر أربيلوا في مؤتمر صحفي بـ13 يناير/كانون الثاني الماضي، وفيديو آخر من مؤتمر في 8 فبراير/شباط، معلقا عليه "تحول جسدي مذهل، هكذا تغير أربيلوا في أقل من شهر على توليه تدريب ريال مدريد".

وتداولت حسابات مدريدية فيديو المقارنة بشكل واسع على المنصات، حيث وصفه أحدهم بـ "تغيير بدني مخيف"، فيما علق حساب آخر: "لقد فقد ألفارو أربيلوا وزنه بالفعل منذ أن تولى المنصب".

وكان ريال مدريد حقق أول أمس فوزا صعبا على مضيفه فالنسيا 2-1، في الجولة الثالثة والعشرين من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم، ليستمر في ملاحقة غريمة التقليدي برشلونة المتصدر ترتيب الليغا بفارق نقطة.

وتعرض "الملكي" لهزيمتين منذ تولي أربيلوا مهام تدريب الفريق الأول خلفا لتشابي ألونسو، حيث خسر في مفاجأة أمام ألباسيتي وخرج على يده من دور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، كما خسر من بنفيكا البرتغالي في ختام مباريات مرحلة الدوري بدوري أبطال أوروبا ليتعثر ويضطر لخوض الملحق المؤهل لدور 16 بتشامبيونزليغ.