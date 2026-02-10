فضيحة "تسريبات" تهز صن داونز قبل مواجهة مولودية الجزائر

قرر نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، إيقاف محلل أداء الفريق ماريو ماشا احترازيا.

ويأتي هذا الإجراء على خلفية اتهام ماشا بتسريب معلومات تكتيكية حساسة إلى مدرب الفريق السابق رولاني موكوينا قبل مباراة الفريق المرتقبة ضد ضيفه مولودية الجزائر، في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

ويلتقي صن داونز -المتوج باللقب عام 2016- مع ضيفه مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، في الجولة السادسة (الأخيرة) بالمجموعة الثالثة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وبات صن داونز مطالب بحصد النقاط الثلاث، من أجل التأهل للأدوار الإقصائية في البطولة، حيث يقبع الفريق الجنوب أفريقي في المركز الثالث بترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، بفارق نقطتين خلف الهلال السوداني (المتصدر)، الذي يواجه سانت إيلوا لوبوبو، بطل الكونغو الديمقراطية (متذيل الترتيب) بخمس نقاط، في حين يتواجد المولودية في المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

ونفى ماشا -أحد أقدم أعضاء الجهاز الفني لصن داونز، والذي انضم إليه خلال فترة المدرب المحلي الأسبق بيتسو موسيماني- ارتكاب أي مخالفة، ورغم موقفه، قرر النادي إيقافه ريثما تنتهي التحقيقات الداخلية.

وازدادت أهمية مواجهة المولودية بعد تعادل صن داونز 1-1 مع مضيفه لوبوبو بمدينة لوبومباشي، أول أمس الأحد، حيث أدلى مدرب الفريق البرتغالي ميغيل كاردوسو بتصريحات مثيرة للجدل عقب المباراة.

وقال كاردوسو في تصريحات نقلها موقع أفريكا سوكر (Africa Soccer) الإلكتروني: "نأمل أن يمتلئ الملعب يوم المباراة بجماهيرنا لدعم الفريق، لا أكثر. آمل ألا يتوقع الخصم أو يعرف كيف سنلعب. آمل أن نتحكم في ذلك لنضمن نزاهة المباراة من جانبنا".

وبعد ذلك بوقت قصير، انتشرت تقارير تربط ماشا بالتسريب المزعوم، حيث تم تحديد المحلل كمصدر مشتبه به للمعلومات المسربة قبل عودة مدرب المولودية موكوينا المرتقبة إلى ملعب (لوفتوس فيرسفيلد).

ورغم ذلك، أوضح مولودية الجزائر نواياه قبل رحلته لمدينة بريتوريا، حيث أكد موكوينا أن فريقه يركز فقط على المهمة الموكلة إليه.

وصرح موكوينا: "الأمر لا يتعلق باصطحاب لاعبي الفريق لزيارة الأصدقاء والعائلة أو الذهاب في رحلة سفاري"، مشددا على أهمية المباراة، حيث إن الفوز سيضمن للفريق الجزائري مكانا في مرحلة خروج المغلوب.

ومن المقرر أن يمثل ماشا أمام جلسة استماع تأديبية داخلية في محاولة لتبرئة ساحته، في تطور أثار قلقا في معسكر صن داونز، نظرا لخدمته التي امتدت لأكثر من عقد من الزمان مع النادي.