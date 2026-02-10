شاهد.. لقطة مؤثرة لميسي مع طفل صغير جاء لتحيته

في لقطة مؤثرة تنم عن الكثير من اللطف والتواضع، شوهد الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يمسح زجاج إحدى نوافذ الحافلة التي كان يستقلها، لتحية طفل صغير ركض للترحيب به.

وأظهرت لقطات فيديو -انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي- طفلاً صغيراً يقترب من الحافلة التي يتواجد بها، ميسي لإلقاء التحية عليه. وبما أن زجاج النافذة كان يكسوه الضباب، قام ميسي بمسحه من أجل رد التحية والتلويح للمشجع الصغير.

لفتات دافئة

وليست هذه المرة الأولى التي يُظهر فيها "البولغا" لطفه في التعامل مع الأطفال؛ ففي إحدى المرات، ركض أحد المعجبين الصغار متجاوزاً رجال الأمن لمقابلته، وبدلاً من تركه يُخرج من أرضية الملعب، أشار ميسي لرجال الأمن بالتمهل، وسمح للطفل بالتقاط صورة "سيلفي" معه، مُظهراً تقديره لشغفه.

كما تم توثيق لحظات مماثلة في أكاديمية "إنتر ميامي"، حيث توقف ميسي خصيصاً للتوقيع للمعجبين والتقاط الصور مع اللاعبين الصغار.

مؤخرا التقى ميسي مع أحد الأطفال خلال التدريب، وبدأ حواره معه قائلاً "إذا سجّلت هدفاً، هل يمكنك أن تحتفل مثلي؟"، ليطلب منه تقليد طريقة احتفاله.

رد ميسي مبتسمًا: "وكيف تحتفل؟"، ليقوم الطفل بالرقص أمامه ويظهر له حركاته الاحتفالية ورد ميسي ضاحكًا "أنت مجنون".