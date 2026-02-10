كيف ساهمت زوجة حارس إشبيلية في تصديه لركلة جزاء حاسمة؟

اعترف حارس مرمى إشبيلية اليوناني أوديسياس فلاكوديموس بالدور الكبير الذي لعبته زوجته وساعده على التصدي لركلة جزاء حاسمة، في المباراة الماضية للفريق الأندلسي.

وأنقذ فلاكوديموس يوم الأحد الماضي فريقه إشبيلية من الخسارة بعدما تصدى لضربة جزاء نفذها مهاجم جيرونا المخضرم كريستيان ستواني، في الوقت بدل الضائع من المباراة التي جرت على ملعب سانشيز بيزخوان لحساب الجولة 23 من الدوري الإسباني، ليحافظ على نتيجة التعادل 1-1.

وتصدر فلاكوديموس (31 عاما) عناوين الصحف بعد المباراة، لكنه لم يرغب في حصد كل الثناء لنفسه، مشيرا إلى أن زوجته ومدرب حراس المرمى ساعداه على تحديد اتجاه الارتماء.

زوجة حارس إشبيلية تساعده في التصدي لركلة جزاء

وقال فلاكوديموس في تصريحات أبرزتها صحيفة "سبورت" الإسبانية "تحدثت مع زوجتي حول هذا الأمر الأسبوع الماضي، ومع مدرب الحراس أرتورو غونزاليس، وقررنا أن أرتمي إلى الجهة اليسرى. كنت متحمسا جدا لإيقاف الكرة".

وعلقت الصحيفة على لقطة الحارس بالقول "يتصور كثيرون أن ركلة الجزاء هي مواجهة فردية بين الحارس والمهاجم، لكن بالنسبة لفلاكوديموس كان الأمر أشبه بـ3 ضد 1″، في إشارة منها إلى المساعدة التي تلقاها من زوجته ومدرب الحراس في إشبيلية.

وجاءت هذه اللقطة تتويجا لمباراة كبيرة قدمها فلاكوديموس الذي قام بـ5 تصديات مؤثرة من بينها تصديه لركلة الجزاء الأولى له هذا موسم عام 2025-2026.

وأضاف الحارس اليوناني "لا أعرف إن كانت هذه أفضل مباراة لي مع إشبيلية، لا أستطيع الحكم. أحاول دائما تقديم أفضل ما لدي في كل تدريب وكل مباراة".

وانضم فلاكوديموس إلى إشبيلية في الصيف الماضي قادما من نيوكاسل يونايتد على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

ومنذ وصوله إلى النادي الأندلسي خاض فلاكوديموس 20 مباراة بجميع البطولات، اهتزت فيها شباكه 32 مرة فيما خرج بشباك نظيفة من 3 مباريات فقط وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

ويحتل إشبيلية المركز الثالث عشر في جدول الترتيب برصيد 25 نقطة، ويتأخر بفارق نقطة واحدة فقط عن جيرونا صاحب المركز الثاني عشر.

ويستضيف إشبيلية نظيره ديبورتيفو ألافيس يوم السبت المقبل على ملعب رامون سانشيز بيزخوان لحساب الجولة 24 من الليغا.