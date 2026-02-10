كيف يقضي نجم برشلونة لامين جمال يومه بعيدا عن صخب الملاعب؟

كشف نجم برشلونة لامين جمال عن روتينه اليومي بعيدا عن كرة القدم، وما يفعله للهروب من ضغط المباريات، مبديا في الوقت ذاته حماسة كبيرة للمشاركة في بطولة كأس العالم مع منتخب إسبانيا، لأول مرة في مسيرته.

وتحدث لامين في مقابلة مع شبكة "إي إس بي إن" الأمريكية عن روتينه اليومي بالقول "أفعل ما يفعله أي شاب، أكون مع أصدقائي، أعتني بأخي، ألعب البلاي ستيشن وأخرج للتنزه".

وأضاف: "أحاول ألا أركز فقط على كرة القدم. فأنا لا أقضي اليوم كله أفكر في المباراة ولا أشاهد مقاطع فيديو عن الظهير الذي سأواجهه. أستمتع بيومي، وعندما أدخل إلى الملعب أقدّم أقصى ما لدي، وعندما تنتهي المباراة أنفصل عما جرى بها".

وتطرّق لامين جمال (18 عاما) إلى ما سيفعله إذا قضى يوما واحدا دون شهرة وبلا كاميرات، وقال: "سأذهب لتناول الفطور في شرفة مقهى، ثم ألعب مباراة كرة قدم في أحد المتنزهات في روكافوندا (الحي الذي وُلد فيه)، وبعدها أتمشى بالدراجة أو بالسكوتر مع أصدقائي. أشياء عادية".

واستذكر لامين جمال طفولته التي اتسمت بقلة الإمكانات والفقر: "عندما كنت صغيرا لم تكن لدينا القدرة على شراء البلايستيشن أو النينتندو، فكنا نلعب مع أصدقائنا في الفناء ببطاقات البوكيمون التي كان ثمنها يورو واحد (نحو 1.1 دولار) فقط".

وعاش لامين جمال تجربة فاشلة مع الطبخ، إذ سرعان ما اكتشف أنه ليس مجاله المفضل وأوضح: "في الحقيقة تركته لأنه لم يكن مناسبا لي. كنت سيئا جدا وأقصى ما أستطيع فعله هو إعداد قطع دجاج مع البطاطس".

وعلّقت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية على تصريحات اللاعب بالقول إنها "المفتاح الذي يعتمد عليه للتعامل مع ضغط المنافسة على أعلى المستويات مع برشلونة أسبوعا بعد آخر".

لامين جمال يحلم بكأس العالم

من ناحية أخرى، قال لامين جمال إنه متحمس للمشاركة في كأس العالم، مؤكدا نيته وزملائه العودة إلى البلاد باللقب تماما كما فعلوا قبل عامين في كأس أوروبا.

وقبل 5 أشهر من انطلاق النسخة الـ23 من كأس العالم قال لامين "لا يزال هناك وقت طويل للبطولة لكني مثل غالبية الإسبان أشعر بحماسة كبيرة، نريد تقديم أقصى ما لدينا وتحقيق البطولة".

وخاض لامين جمال مع برشلونة هذا الموسم 30 مباراة بجميع البطولات بواقع 2491 دقيقة، هز فيها الشباك 15 مرة وقدّم 13 تمريرة حاسمة وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت".

وبفضل إسهاماته الهجومية، يتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق نقطة واحدة عن ريال مدريد بعد مضيّ 23 أسبوعا، كما تُوج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز في النهائي على النادي الملكي 3-2.

كذلك نجح برشلونة في التأهل المباشر للدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، ويستعد لامين جمال والفريق حاليا لخوض واحدة من أقوى وأهم مباريات الموسم الحالي يوم الخميس المقبل، ضد أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو في ذهاب الدور نصف النهائي من كأس ملك إسبانيا.