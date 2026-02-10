هل وجد أربيلوا ضالته لتحصين دفاع ريال مدريد؟

خاض ريال مدريد مباراته الأخيرة في الدوري الإسباني لكرة القدم ضد مضيفه فالنسيا بخط دفاع شبابي غير مسبوق منذ بداية الموسم الحالي.

وعاد ريال مدريد يوم الأحد الماضي بالنقاط الثلاث عقب فوزه الثمين على فالنسيا 2-0 لحساب الجولة 23 من الليغا.

أربيلوا يستعين بالشباب لتحصين دفاع ريال مدريد

في ظل أزمة إصابات طاحنة غيّبت أعمدة الدفاع (روديغر، ميليتاو، كارفخال، ميندي، وأرنولد)، فاجأ ألفارو أربيلوا الجميع بالاعتماد على رباعي شاب بمتوسط عمر لم يتجاوز 21 عاماً في مواجهة فالنسيا.

وشارك كل من خيمينيز (21 عاما)، أسينسيو (22 عاما)، هويسن (20 عاما)، وكاريراس (22 عاما) معا لأول مرة.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن متوسط أعمار هؤلاء اللاعبين بلغ 21 عاما فقط ووصفته بأنه "خط دفاع شاب جدا".

ورغم صغر سنهم، نجح الرباعي في الحفاظ على نظافة الشباك في "الميستايا"، لدرجة أن الحارس كورتوا عاش واحدة من "أسهل لياليه على الإطلاق".

اضطراريا، استخدم ريال مدريد 23 تشكيلا مختلفا في 35 مباراة هذا الموسم، ما يعكس حجم المعاناة التي حولها الفريق إلى انتصار ثمين.

رباعي الدفاع الأكثر ظهورا مع ريال مدريد (موسم 2025-2026):

فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هويسن، ألفارو كاريراس في 4 مباريات ضد فياريال، برشلونة، فالنسيا وليفربول.

فيديريكو فالفيردي، راؤول أسينسيو، دين هويسن، ألفارو كاريراس في 4 مباريات أيضا ضد رايو فاليكانو، ليفانتي، فياريال وبنفيكا.

وبفوزه على فالنسيا حافظ ريال مدريد الثاني في جدول الترتيب على فارق النقطة التي تفصله عن المتصدر برشلونة.

ويستقبل ريال مدريد يوم السبت المقبل ضيفه ريال سوسيداد ضمن مباريات الجولة 24 من الليغا، قبل 3 أيام من خوضه ذهاب الملحق المؤهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بنفيكا على ملعب النور.