حظر خوذة في أولمبياد 2026 وزيلينسكي يدافع عنها.. ما القصة؟

دافع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن حق رياضي من بلاده في ارتداء خوذة تحمل صور رياضيين قتلوا خلال الحرب مع روسيا، وذلك بعد أن صرح مواطنه في مسابقة الزلاجات الصدرية، فلاديسلاف هيراسكيفيتش، بأن اللجنة الأولمبية الدولية منعته من استخدام الخوذة خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الحالية.

وارتدى هيراسكيفيتش الخوذة خلال حصة تدريبية في كورتينا، وكان ينوي ارتداءها خلال المنافسات الرسمية في إيطاليا، من أجل المساعدة في مواصلة الضغط على روسيا.

وقال الرياضي البالغ من العمر 27 عاما في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي الاثنين إن اللجنة الأولمبية الدولية منعت خوذته المخصصة والتي تحمل صور رياضيين أوكرانيين قتلوا منذ غزو روسيا عام 2022، من الاستخدام سواء في التمارين أو المنافسات.

ولم تؤكد اللجنة الأولمبية الدولية هذه المعلومات بشكل علني.

وقال هيراسكيفيتش، الذي كان حامل علم أوكرانيا في الافتتاح، إن هذا القرار "يحطم قلبي ببساطة".

وأوضح أنه ينوي تقديم اعتراض رسمي للجنة الأولمبية الدولية، في محاولة لاستخدام الخوذة.

ومرت أربع سنوات منذ أن اطلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخطر صراع في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية، مباشرة بعد دورة الألعاب الشتوية في بكين 2022.

وقال زيلينسكي على منصة "أكس": "أشكر حامل علم فريقنا الوطني في الألعاب الشتوية، فلاديسلاف هيراسكيفيتش، على تذكير العالم بثمن نضالنا".

وأضاف الرئيس الأوكراني "هذه الحقيقة لا يمكن أن تكون مزعجة أو غير مناسبة، ولا يمكن وصفها بأنها تظاهرة سياسية في حدث رياضي. إنها تذكير للعالم بأسره بماهية روسيا الحديثة".

قال وزير الشباب والرياضة الأوكراني ماتفي بيدنيي لوكالة فرانس برس هذا الشهر إن روسيا قتلت "أكثر من 650 رياضيا ومدربا"، وفقا لأحدث البيانات المتوفرة.

وفي مقاطع فيديو متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح هيراسكيفيتش أن الصور تمثل جزءا صغيرا فقط من الرياضيين الذين قتلوا منذ الغزو الشامل، وتشمل أولمبيين وفائزين بميداليات في الألعاب الأولمبية للشباب، مثل زميله السابق المتزلج على الجليد دميترو شاربر.

وتقدم هيراسكيفيتش وفدا مؤلفا من 46 رياضيا خلال افتتاح دورة الألعاب في ميلانو الأسبوع الماضي، إلى جانب متزلجة السرعة على الجليد يليزافيتا سيدوركو.

يشارك هيراسكيفيتش في الالعاب الشتوية للمرة الثالثة.