بالفيديو.. كانتي يحتفل مع جماهير فنربخشة في ظهوره الأول

تفاعل نجم خط الوسط الفرنسي نغولو كانتي، مع جماهير نادي فنربخشة التركي في المدرجات خلال أول مباراة يشارك فيها مع الفريق، بعد انتقاله إليه قادما من الاتحاد السعودي.

وأظهرت مقاطع مصورة شاركها ناشط رياضي عبر منصة "إكس"، محاولة انسجام كانتي مع مشجعي فريقه الجديد وتفاعله معهم أثناء تمارين الإحماء وبعد نهاية اللقاء، في المباراة التي جمعت فنربخشة بضيفه غينشلار بيرليغي لحساب الجولة 21 في الدوري التركي لكرة القدم، مساء أمس الاثنين.

ونشرت قنوات "بي إن سبورتس"، لقطة ظهر فيها زميلا كانتي في فنربخشة، التركيان كريم أكتورك أوغلو وإسماعيل يوكسيك، وهما يعلمان الفرنسي بتدريب سريع للمشاركة في الاحتفالات مع الجماهير بعد نهاية المباراة. كما أظهر مشهد آخر احتفال كانتي مع الجماهير واحتفال بقية زملائه في الفريق به.

وشارك كانتي أساسيا في المواجهة التي انتهت بفوز أصحاب الأرض 3-1، ليعزز فنربخشة مكانه في المركز الثاني بترتيب الدوري برصيد 49 نقطة، خلف المتصدر غلطة سراي صاحب 52 نقطة.