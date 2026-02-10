دوري أبطال آسيا للنخبة: النتائج والترتيب والمتأهلون

نستعرض نتائج مباريات الجولة السابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة (منطقة الغرب)، التي شهدت عدة تعادلات، حيث لم يتمكن أي فريق من تحقيق الفوز.

حُسِمَت حتى الآن أربع بطاقات مؤهلة إلى ثمن النهائي من أصل ثماني، وكانت من نصيب كل من تراكتور الإيراني، والأهلي السعودي، والوحدة الإماراتي، إلى جانب الهلال.

المتأهلون إلى ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا للنخبة

تراكتور الإيراني

الأهلي السعودي

الوحدة الإماراتي

الهلال السعودي

نتائج مباريات الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي دبي ضد الهلال السعودي: 0-0

الأهلي السعودي ضد الوحدة الإماراتي: 0-0

الدحيل القطري ضد الشارقة الإماراتي: 1-1

الشرطة العراقي ضد ناساف الأوزبكستاني: 1-1

ترتيب الفرق بعد الجولة السابعة في دوري أبطال آسيا للنخبة