تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد بكأس ملك إسبانيا

يتمتع برشلونة بطل الثلاثية المحلية في الموسم الماضي بأفضلية تاريخية أمام مواطنه أتلتيكو مدريد فيما يتعلق بتاريخ مواجهاتهما المباشرة ببطولة كأس ملك إسبانيا.

وتتجدد المواجهة بين الفريقين في نصف نهائي البطولة للموسم الثاني على التوالي، بعد أن تمكن برشلونة من بلوغ نهائي المسابقة في العام الماضي بانتصاره في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 5-4، قبل أن يحقق اللقب على حساب غريمه ريال مدريد.

ويحل برشلونة ضيفا على أتلتيكو مدريد بملعب واندا ميتروبوليتانو يوم الخميس المقبل في ذهاب نصف النهائي من النسخة الـ122 لكأس الملك، على أن يلتقي الفريقان إيابا على ملعب كامب نو يوم الثلاثاء 3 مارس/آذار المقبل.

تاريخ مواجهات برشلونة وأتلتيكو مدريد في كأس الملك

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن برشلونة وأتلتيكو مدريد التقيا في 25 مواجهة اقصائية بكأس الملك، البطولة التي يحمل "البلوغرانا" الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها (32 مرة).

وأوضحت الصحيفة أن برشلونة تمكن من تجاوز عقبة أتلتيكو 16 مرة، مقابل 9 فقط للروخي بلانكوس.

وتعد مباراة الخميس هي رقم 50 بين برشلونة وأتلتيكو مدريد في بطولة الكأس وفق بيانات موقع "ترانسفير ماركت" الشهير.

وفي المباريات الـ49 الماضية انتصر برشلونة في 23 مناسبة مقابل 16 انتصارا لأتلتيكو، واحتكم الفريقان للتعادل في 10 مباريات، وقد هز الفريق الكتالوني الشباك 98 مرة نظير 75 للفريق المدريدي.

وتقابل الفريقان لأول مرة في كأس الملك قبل 100 عام تقريبا، بالدور نصف النهائي من موسم 1924-1925 وفيها تناوبا على تحقيق الانتصار، ففاز برشلونة على أرضه ذهابا 3-2 قبل أن يرد أتلتيكو إيابا بنتيجة 2-1.

وفرضت هذه النتيجة على الفريقين خوض مباراة فاصلة أقيمت على ملعب توريرو المعقل القديم لفريق ريال سرقسطة، وانتصر فيها برشلونة 2-1.

أكبر فوز لبرشلونة على أتلتيكو مدريد

واكتسح برشلونة نظيره أتلتيكو مدريد بنتيجة 8-1 في مناسبتين، الأولى في ذهاب نصف نهائي نسخة 1952-1953، والثانية في إياب ثمن نهائي نسخة 1956-1957.

وفي المباراة الثانية سجل الباراغواياني يولوغيو "كوكيتو" مارتينيز بمفرده 7 أهداف، وهو رقم قياسي في مباراة واحدة ببطولة الكأس وفق "ماركا".

أما أعرض انتصار لأتلتيكو على حساب برشلونة فتحقق بإياب ربع نهائي موسم 1988-1989 بنتيجة 4-0.

كما تقابلا وجها لوجه في المباراة النهائية في مناسبتين، تبادل خلالها الفريقان نتيجة الفوز والظفر باللقب.

وانتصر برشلونة على أتلتيكو مدريد 3-2 بعد التمديد في نهائي موسم 1925-1926، وانتظر الأخير حتى موسم 1995-1996 لرد اعتباره بفوزه في النهائي بنفس الطريقة لكن بهدف دون رد، في موسم كان تاريخيا "للروخي بلانكوس" بفضل تتويجه بالثنائية المحلية.

حادثة جدلية

وشهدت مباريات الفريقين حادثة جدلية في موسم 1999-2000، وفيه فاز أتلتيكو مدريد ذهابا بثلاثية نظيفة قبل أن يرفض برشلونة خوض الإياب بحجة نقص عدد اللاعبين في قائمته، إذ تزامنت تلك المواجهة الهامة مع مباريات دولية.

وتأهل أتلتيكو مدريد إلى نهائي تلك النسخة فيما عوقب برشلونة بحرمانه من المنافسة في الموسم التالي، لكن إعادة انتخاب أنخيل ماريا فيار رئيسا للاتحاد الإسباني أدت إلى منح "البلوغرانا" عفوا ورفع العقوبة عنه في قرار "لم يخلُ من الجدل" على حد وصف "ماركا".