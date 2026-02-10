بالفيديو..السد يهزم تراكتور وينعش آماله في التأهل بأبطال آسيا للنخبة
Published On 10/2/2026|
آخر تحديث: 22:15 (توقيت مكة)
أبقى نادي السد القطري على حظوظه في المنافسة الأسيوية بعد تحقيقه فوزا ثمينا بنتيجة (2-0) على حساب مضيفه تراكتور الإيراني في المباراة التي جرت بينهما ضمن مجموعة الغرب بدوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم اليوم الثلاثاء.
افتتح رافا موخيكا التسجيل للسد في الدقيقة 61 بعد تسديدة بقدمه اليمنى من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من أكرم عفيف.
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2شاهد.. نتيجة وملخص وأهداف مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري بدوري أبطال آسيا
- list 2 of 2موعد مباراة الاتحاد السعودي ضد الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها
وأضاف البرازيلي روبرتو فيرمينو الهدف الثاني بعد تمريرة من كلاودينيو ليحسم النتيجة في الدقيقة 89.
ورفع السد رصيده إلى ثماني نقاط في المركز الثامن بينما تجمد رصيد تراكتور عند 14 نقطة في المركز الثالث وكان قد ضمن التأهل بالفعل.
ويواجه نادي السد القطري في الجولة الثامنة والأخيرة على ملعبه نادي الإتحاد السعودي الذي يحتل المركز الخامس بـ12نقطة، ويتوجب على السد تحقيق الفوز بأي نتيجة لضمان مروره لدور خروج المغلوب.
المصدر: الجزيرة + رويترز