الاتحاد المصري ينفي شائعات إلغاء منافسات الدوري الممتاز

نفى الاتحاد المصري لكرة القدم الأنباء المتداولة بشأن إلغاء مسابقة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.

وأكد رئيس الاتحاد المصري للعبة هاني أبو ريدة أنه لا يوجد أي تفكير أو حديث بشأن مناقشة إلغاء بطولة الدوري هذا الموسم.

الاتحاد المصري يرد على شائعات إلغاء الدوري الممتاز

وفي تصريحات جديدة نقلتها الصحف المصرية، قال أبو ريدة: "لم تتم مناقشة فكرة إلغاء الدوري"، مشددا على أنه لا يجرؤ أحد على طرح هذا الأمر.

وفي الآونة الأخيرة، تناولت تقارير صحفية مصرية وجود احتمالية لإلغاء مسابقة الدوري للموسم الحالي، قبل أن يتم الرد بصورة رسمية من أبو ريدة.

ويتصدر فريق سيراميكا كليوباترا ترتيب الدوري المصري برصيد 35 نقطة من 16 مباراة، ويأتي الزمالك في المركز الثاني بـ28 نقطة متساويا مع بيراميدز من 14 مباراة.

ويحتل فريق الأهلي المركز الرابع في جدول المسابقة برصيد 27 نقطة من 14 مباراة.

الاتحاد المصري ينفي شائعات إلغاء الدوري الممتاز

وكان مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أكد في تصريحات متلفزة "عدم وجود أي نية لإلغاء مسابقة الدوري".

وقال أبو زهرة: "إن إلغاء بطولة الدوري أمر لم يطرح من الأساس"، مشددا على أن "الجميع يعمل على قلب رجل واحد من أجل منتخب مصر".

وفي تصريحات عبر قناة "سي بي سي"، أضاف أبو زهرة: "لماذا سنلغي الدوري؟! الدوري به رعاة وحقوق. وهناك شركة المسابقة تحمل اسمها وأندية وحكام. هل لدينا كورونا كي نلغي الدوري؟".

وتابع: "رابطة الأندية هي من تدير الدوري، واتحاد الكرة هو من يضع سياسات الكرة في مصر، ويوجد تنسيق كامل بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية والجهاز الفني لمنتخب مصر".

وأردف: "الكل يمد يده من أجل منتخب مصر، نحن على قلب رجل واحد، نعمل من أجل مصر ولا يوجد رفاهية للاستهتار أو الحديث عن كلام غير مسؤول".