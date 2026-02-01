يقترب النجم الفرنسي كريم بنزيمة خطوة أخرى من الرحيل عن نادي الاتحاد، والانتقال إلى فريق كبير آخر في دوري روشن السعودي لكرة القدم.

وفجرت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية قنبلة مدوية وكشفت عن وجود مفاوضات جادة ومتقدمة بين إدارتي الهلال والاتحاد لانتقال بنزيمة إلى الأول خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية.

هل ينتقل بنزيمة من الاتحاد السعودي إلى منافسه الهلال؟

وأبدى الهلال رغبة قوية في التعاقد مع بنزيمة (38 عاما) بعد وصول معلومات تفيد بأن الاتحاد لا يخطط لتمديد عقد اللاعب الفرنسي الذي ينتهي بنهاية الموسم الحالي 2025-2026.

وشددت الصحيفة على أن المفاوضات لا تزال قائمة بين جميع الأطراف المعنية، في انتظار ما ستؤول إليه الساعات أو الأيام القليلة القادمة قبل إغلاق نافذة الانتقالات الشتوية.

ولا تخطط إدارة الاتحاد لتمديد عقد بنزيمة قائد الفريق، وهو ما يفسّر عدم تقديم عرض جديد بالشروط التي يرغب فيها اللاعب، وسط قناعة قوية داخل النادي بضرورة إعادة ترتيب بعض الملفات الفنية والمالية للفريق.

وتلقى بنزيمة في الصيف الماضي وعودا من إدارة الاتحاد بتمديد عقده، لكن أول عرض رسمي لم يصله إلا يوم الأربعاء الماضي قبل 5 أيام فقط من إغلاق سوق الانتقالات.

ووصف مقربون من بنزيمة العرض بأنه "مهين ويفتقر للاحترام"، إذ لن يدفع الاتحاد أي مبلغ مالي للاعب مع منحه 100% من حقوق الصورة.

بنزيمة ينتظر "تقدير" الاتحاد

وكان بنزيمة أبدى رغبته في تجديد عقده مع الاتحاد وذلك في مقابلة أجراها مع صحيفة "آس" الإسبانية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، مشيرا إلى أنه ينتظر "التقدير".

وأكدت الصحيفة أن بنزيمة سيكون خارج قائمة الفريق في المباراة المقررة مساء اليوم ضد النجمة على ملعب الإنماء ضمن الجولة 19 من دوري روشن السعودي.

ويعتزم بنزيمة الاستمرار في الملاعب لمدة موسمين إضافيين على الأقل، وبعدها سيخطط للعودة إلى ريال مدريد بعد اعتزال كرة القدم وفق الصحيفة ذاتها.

ويحتل الاتحاد – حامل اللقب – المركز السادس في جدول الترتيب برصيد 31 نقطة، ويبتعد بفارق 15 نقطة كاملة عن المتصدر الهلال.

ومنذ وصوله إلى الاتحاد صيف عام 2023 في صفقة انتقال حر قادما من ريال مدريد، شارك بنزيمة في 83 مباراة بجميع البطولات سجل خلالها 54 هدفا وقدم لزملائه 17 تمريرة حاسمة، كما توج مع الفريق بثنائية الدوري وكأس الملك بموسم 2024-2025.