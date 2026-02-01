بالفيديو.. موقف محرج لملاكم فقد شعره المستعار بعد لكمة عنيفة

تعرض بطل الوزن الثقيل جاريل ميلر لأحد أغرب المواقف في عالم الملاكمة، إذ تحرك شعره المستعار من مكانه في نزال انتهى بفوزه على كينغسلي إيبيه بأغلبية آراء الحكام في ماديسون سكوير غاردن أمس السبت.

حدثت الواقعة الغريبة في الجولة الثانية عندما تلقى ميلر سيلا من اللكمات قبل أن يهز إيبيه رأسه بلكمة قوية من الأسفل، مما أدى إلى تحرك شعره المستعار وكشف رأسه الأصلع أمام الجمهور.

ظل شعر ميلر (37 عاما) المستعار فوق رأسه وسط ضحكات الحضور قبل أن يقوم الملاكم بنزعه ورفعه عاليا ثم إلقائه على الجمهور.

ومزح ميلر قائلا إنه فقد شعره قبل يومين فقط عندما ظن أن زجاجة مبيض هي شامبو.

وقال ميلر في مقابلة أجريت معه في الحلبة بعد المباراة: "وصلت إلى منزل والدتي، فرأيت بعض الزجاجات على الطاولة".

وأضاف: "غسلت شعري بالشامبو وكان لونه مثل مبيض الأمونيوم. فقدت شعري حرفيا قبل يومين".

وتابع: "لذا اتصلت بمدير أعمالي وقلت له: "أحضر لي شعرا مستعارا" ووضعته سريعا. وأخرجه إيبيه من مكانه. إنه أمر مضحك، يا رجل. أنا كوميدي، ويجب أن أسخر من نفسي".

وفاز ميلر بأغلبية آراء الحكام بنتيجة 97-93 و97-93 و94-96.