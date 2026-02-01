الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي.. الموعد والتشكيلتان والقنوات الناقلة

تشهد الجولة العشرين من الدوري السعودي الممتاز لكرة القدم (دوري روشن) صراعا من نوع خاص بين الهلال متصدر الترتيب والأهلي الوصيف، في قمة مرتقبة على ملعب المملكة أرينا، مساء غدٍ الاثنين.

ويتصدر الهلال الترتيب برصيد 46 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن كل من النصر (الوصيف)، والأهلي (المركز الثالث)، لكن الهلال بقيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي عاني على مستوى النتائج مؤخرا، فبالرغم من كونه الفريق الوحيد الذي لم يخسر أي مباراة منذ بداية الموسم، لكنه في آخر مباراتين فشل في تحقيق الفوز، مكتفيا بالتعادل مع كل من الرياض والقادسية.

وساهم ذلك في تقليص الفارق مع منافسيه من جهة، وزيادة الضغط على الهلال ومدربه من جهة أخرى، حيث بدأت تتزايد وتيرة الانتقادات لأداء الفريق وكذلك لمستوى بعض لاعبيه الأجانب.

في المقابل فإن الألماني ماتياس يايسله مدرب الأهلي يطمح لتحقيق الانتصار التاسع على التوالي بعدما تواصلت مسيرة الانتصارات للفريق بفوز كبير في الجولة الماضية (4-0) على الاتفاق.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

تقام المباراة التي تجمع الهلال ضد الأهلي، ضمن منافسات الجولة العشرين من دوري روشن السعودي لموسم 2025-2026، غدا الاثنين، 2 فبراير/شباط الجاري، على ملعب المملكة أرينا.

وتنطلق المباراة عند الساعة الثامنة والنصف مساءً (20:30) بتوقيت السعودية وقطر، السادسة والنصف مساءً (18:30) بتوقيت المغرب والجزائر والسابعة والنصف مساءً (19:30) بتوقيت مصر.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الأهلي في الدوري السعودي

thmanyah

كما يمكنكم متابعة أحداث المباراة لحظة بلحظة من خلال التغطيات المباشرة للجزيرة نت.

التشكيلتان المتوقعتان

الهلال: الربيعي، حمد اليامي، بابلو ماري، حسان تمبكتي، ثيو هيرنانديز، روبن نيفيز، سيرجي سافيتش، ناصر الدوسري، مالكوم، سالم الدوسري، داروين نونيز.

الأهلي: إدوارد ميندي، علي مجرشي، روغر إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد سليمان، فرانك كيسيه، إنزو ميلوت، زياد الجهني، رياض محرز، غالينو، إيفان توني.