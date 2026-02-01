بونو ضد ميندي.. مواجهة ثأرية حاسمة في الكلاسيكو السعودي

تتجه أنظار الجماهير السعودية صوب الكلاسيكو المرتقب الذي يجمع بين الهلال والأهلي، غدا الاثنين، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري روشن السعودي للمحترفين، في مواجهة تمثل منعطفا حاسما في صراع الصدارة.

ويدخل الهلال اللقاء وهو متربع على القمة برصيد 46 نقطة، لكن نزيف النقاط الأخير بالتعادل أمام الرياض والقادسية قلص الفارق مع ملاحقيه، حيث يطارده نادي النصر ونادي الأهلي برصيد 43 نقطة لكل منهما، مما يجعل نقاط هذه المباراة بمثابة 6 نقاط.

مواجهة ثأرية بين ميندي وبونو في الكلاسيكو المنتظر بين الهلال والأهلي

وتبرز في هذه القمة مواجهة خاصة بين "حماة العرين"، حيث يعتمد الهلال على الحارس المغربي ياسين بونو، بينما يعول النادي الأهلي على الحارس السنغالي إدوارد ميندي.

وتكتسب هذه المواجهة طابعا ثأريا وتنافسيا كبيرا، كونها تأتي بعد فترة وجيزة من المواجهة التاريخية التي جمعتهما في 18 يناير/كانون الثاني الماضي خلال نهائي كأس أمم أفريقيا، وهي المباراة التي حسمها ميندي لصالحه بعد تصديه لركلة جزاء في وقت قاتل، مما حرم المنتخب المغربي من اللقب ومهد الطريق لتتويج المنتخب السنغالي.

وعلى صعيد الأرقام، قدم الثنائي مستويات مذهلة في البطولة القارية، حيث استقبل كل من ميندي وبونو هدفين فقط خلال 7 مباريات، وقد توج بونو بجائزة أفضل حارس في تلك البطولة.

أما في الدوري المحلي، فقد نجح بونو في الحفاظ على نظافة شباكه مع نادي الهلال في 4 مباريات من أصل 10 شارك فيها، في حين يتفوق ميندي رقميا بنجاحه في الخروج بشباك نظيفة خلال 7 مباريات من أصل 11 مواجهة خاضها مع الأهلي، مما يعزز من قيمة الصراع الثنائي في الكلاسيكو.