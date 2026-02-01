مهرجان قطر لكرة القدم 2026.. الكشف عن موعد طرح تذاكر مباراة الأرجنتين وإسبانيا

أعلنت اللجنة المحلية المنظمة لأحداث كرة القدم عن تفاصيل طرح تذاكر مهرجان قطر لكرة القدم 2026، الذي يقام خلال الفترة 26 إلى 31 مارس/آذار، حيث تنطلق مبيعات تذاكر المباريات للجماهير عبر المنصة الرسمية ابتداء 25 فبراير/شباط المقبل.

قطر توفر باقات سفر شاملة للمشجعين الدوليين خلال مهرجان كرة القدم 2026

وبالتوازي مع طرح التذاكر الفردية، سيتم توفير باقات سفر حصرية للمشجعين القادمين من خارج الدولة، وقد بدأ بالفعل توفير الباقات، اليوم الأحد، بالتعاون مع الناقل الوطني الخطوط الجوية القطرية.

وتشمل هذه الباقات تذاكر الطيران والإقامة وتذاكر المباريات، بما يضمن تجربة سياحية ورياضية متكاملة وسلسة لعشاق كرة القدم.

مهرجان قطر لكرة القدم 2026: ست مباريات دولية بارزة أبرزها فيناليسيما

ويتضمن برنامج المهرجان ست مباريات دولية بارزة، تتصدرها مباراة فيناليسيما 2026، المقررة يوم 27 مارس/آذار على استاد لوسيل، والتي تجمع بطل أوروبا منتخب إسبانيا مع بطل أمريكا الجنوبية منتخب الأرجنتين.

كما ستقام مباريات دولية أخرى ضمن الاستعدادات لكأس العالم 2026، حيث يلتقي منتخب مصر مع السعودية يوم 26 مارس/آذار على استاد أحمد بن علي، وفي اليوم ذاته يواجه منتخب قطر نظيره صربيا على استاد جاسم بن حمد.

وتستكمل المواجهات يوم 30 مارس/آذار بلقائي مصر وإسبانيا على استاد لوسيل، والسعودية وصربيا على استاد جاسم بن حمد، قبل أن يختتم المهرجان يوم 31 مارس/آذار بمواجهة قطر والأرجنتين على استاد لوسيل.