بالفيديو.. لاعبو لاتسيو يحتفلون أمام مدرجات خالية من الجماهير

احتفل لاعبو نادي لاتسيو أمام مدرجات خالية من الجماهير في ملعب "الأولمبيكو" بالعاصمة الإيطالية روما، بعد تسجيل الهدف الأول للفريق في مرمى جنوى، خلال اللقاء الذي جمع بينهما أول أمس الجمعة في الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ونشر الحساب الرسمي للدوري الإيطالي عبر المنصات مقطع فيديو للاحتفال بالهدف الأول للاتسيو الذي سجله اللاعب الإسباني بيدرو من ركلة جزاء في الدقيقة 56، وذهب بعدها إلى المدرجات الخالية إلا من عدد قليل جدا من المشجعين للاحتفال معهم بهدف التقدم.

وذكرت وسائل إعلام إيطالية أن خلو المدرجات من المشجعين جاء بسبب مقاطعة جماهير لاتسيو لمباراة الفريق احتجاجا على رئيس النادي كلاوديو لوتيتو، مشيرة إلى أنه من بين ما يقارب 30 ألف تذكرة موسمية، بيع حوالي 2000 تذكرة فقط لمباراة جنوى.

ورغم غياب الجماهير، تمكن لاتسيو من تحقيق فوز دراماتيكي على ضيفه، بعد تقدمه بهدفين ثم عاد جنوى في النتيجة وتعادل، إلى أن جاءت ركلة جزاء لفريق العاصمة الإيطالية في الوقت المحتسب بدل الضائع، وسجل اللاعب دانيلو كاتالدي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة العاشرة من الوقت الضائع.