"غير لائق".. رئيس برشلونة غاضب من قرار ريال مدريد بشأن قضية نيغريرا

انتقد رئيس نادي برشلونة الإسباني خوان لابورتا طلبا تقدم به غريمه ريال مدريد للقاضي المشرف على قضية نيغريرا الشهيرة، معربا عن ارتياحه لرفض لموقف الأخير من الطلب.

وخلال اليومين الماضيين رفض القاضي طلب ريال مدريد بفحص جميع عمليات التدقيق والتقارير المالية الخاصة ببرشلونة وكذلك التحقيقات الجنائية بين عامي 2003 و2021.

لابورتا ينتقد موقف ريال مدريد

وقال لابورتا في مقابلة تلفزيونية: "ريال مدريد موجود في هذه القضية بطريقة أراها غير لائقة. هم يستخدمون هذا الإجراء لمحاولة الحصول على معلومات سرية تمس استراتيجية وفلسفة برشلونة وطريقة إدارته".

وأضاف رئيس برشلونة: "كان الطلب الذي تقدّموا به في غير محله وقد قدر القاضي ذلك على هذا النحو. أريد أن أذهب إلى أبعد من ذلك وأقول إنهم (ريال مدريد) موجودون في هذا الإجراء لمحاولة الإبقاء على حجة يعلمون أنها غير صحيحة على الإطلاق ولا أساس لها".

وواصل لابورتا انتقاده ريال مدريد: "إنهم يفعلون ذلك أيضا للحفاظ على الخطاب الذي يروّجون له في قناتهم التلفزيونية رغم علمهم التام بعدم صحته، آمل أن يُغلق هذا الإجراء في أقرب وقت ممكن لأنه لن يكون هناك ما يثبت ما تحاول الجهة المدعية إثباته".

وشدد على أنه "لم يسبق لبرشلونة أن غيّر مسار المنافسة من خلال سعيه الحصول على محاباة أو أفضلية تحكيمية، هذا هو الواقع".

وختم لابورتا تصريحاته بهذا الخصوص: "يسعدني أن القاضي أغلق الأبواب في وجه ريال مدريد. لقد قال لهم إن هذا ليس الطريق الصحيح للبحث عن معلومات عن برشلونة أو معرفة أمور عن منافسهم، الطريق هو محاولة أن يكونوا أفضل وهذا ما نحاول نحن فعله، أن نكون أفضل بالعمل والكفاح والقيام بالأمور على الوجه الصحيح لا بالسير دائما من الأبواب الخلفية".

منافسة برشلونة على الألقاب

وعن قدرة فريقه على المنافسة على جميع الألقاب هذا الموسم قال لابورتا: "نحن موجودون في جميع المسابقات وقد فزنا بكأس السوبر واحتللنا أحد المراكز الثمانية الأولى في دوري الأبطال وهذا أمر ممتاز، حاليا سنركّز على الدوري وسننظر إلى ما سيحدث في ألباسيتي"، في إشارة إلى مباراة كأس الملك يوم الثلاثاء المقبل في الدور ثمن النهائي.

وعزز برشلونة صدارته للدوري الإسباني بعد فوزه على إلتشي 3-1 رافعا رصيده إلى 55 نقطة بفارق 4 نقاط مؤقتا عن غريمه ريال مدريد الذي يستقبل ضيفه رايو فاييكانو اليوم على ملعب سانتياغو برنابيو.

إشادة بتجديد عقد فيرمين

في الأثناء، أشاد لابورتا بعمل المدير الرياضي في ملف تجديد عقد اللاعب الشاب فيرمين لوبيز واصفا ما حدث بأنه "إنجاز استثنائي يُحسب لديكو".

وختم رئيس برشلونة: "فيرمين لاعب كبير نعرف جميعا مدى اندماجه في النادي منذ صغره ومدربنا دائما ما يثني عليه. ديكو وفريقه كانوا يضعونه نصب أعينهم ورأوا ضرورة تحسين عقده والآن لدينا عقد معه حتى عام 2031. نحن في الحقيقة راضون جدا عن العمل الذي يقوم به ديكو".