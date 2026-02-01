فريق غزة الإرادة يُكرم غوارديولا ويعلنه مدربا شرفيا للفريق‬

وجه فريق غزة الإرادة لكرة القدم في مدينة غزة شكره للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، على موقفه الداعم للفلسطينيين، وأعلنه مدربا شرفيا للفريق الذي يضم لاعبين من ذوي الإعاقة فقدوا أطرافهم في هجمات إسرائيلية.

وقال أحد الرياضيين وهو يحمل صورة غوارديولا في فعالية تكريم خاصة به بملعب فلسطين في مدينة غزة، "نوجه رسالة شكر للكابتن العالمي القدير، على مواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ونعلن للعالم أن الكابتن هو مدرب شرفي للفريق".

وحظيت كلمة غوارديولا في الحفل الثقافي لدعم فلسطين الذي أقيم الخميس الماضي تحت عنوان "Act x Palestine"، مرتديا الكوفية الفلسطينية، تفاعلا شعبيا واسعا، حيث أعلن دعمه للقضية الفلسطينية ووقوفه "إلى جانب فلسطين وجميع القضايا الإنسانية العادلة".