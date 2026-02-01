رياضة

بالفيديو.. غوارديولا يحظى بتكريم شعبي في غزة لدعمه القضية الفلسطينية

BARCELONA, SPAIN - JANUARY 29: Pep Guardiola speaks onstage during the Concert-Manifesto x Palestine at Palau Sant Jordi on January 29, 2026 in Barcelona, Spain. The Concert-Manifesto x Palestine marks the culmination of the Act x Palestine mobilisation campaign promoted by Palestinian human rights organisations and a network of European entities. (Photo by Gisela Jané/Getty Images)
غوارديولا يلقي كلمته في الحفل الثقافي لدعم فلسطين (غيتي)
Published On 1/2/2026
|
آخر تحديث: 18:18 (توقيت مكة)

حفظ

وجه فريق غزة الإرادة لكرة القدم في مدينة غزة شكره للمدرب الإسباني بيب غوارديولا، على موقفه الداعم للفلسطينيين، وأعلنه مدربا شرفيا للفريق الذي يضم لاعبين من ذوي الإعاقة فقدوا أطرافهم في هجمات إسرائيلية.

وقال أحد الرياضيين وهو يحمل صورة غوارديولا في فعالية تكريم خاصة به بملعب فلسطين في مدينة غزة، "نوجه رسالة شكر للكابتن العالمي القدير، على مواقفه الإنسانية ووقوفه إلى جانب الشعب الفلسطيني وقطاع غزة، ونعلن للعالم أن الكابتن هو مدرب شرفي للفريق".

وحظيت كلمة غوارديولا في الحفل الثقافي لدعم فلسطين الذي أقيم الخميس الماضي تحت عنوان "Act x Palestine"، مرتديا الكوفية الفلسطينية، تفاعلا شعبيا واسعا، حيث أعلن دعمه للقضية الفلسطينية ووقوفه "إلى جانب فلسطين وجميع القضايا الإنسانية العادلة".

 

 

المصدر: الجزيرة

إعلان