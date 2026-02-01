لامين جمال يعادل حصيلته التهديفية للموسم الماضي في نصف المدة

يقدم لامين جمال جوهرة برشلونة أفضل نسخة تهديفية في مسيرته حتى الآن بعدما عادل حصيلته من الأهداف في الدوري الإسباني في الموسم الماضي.

وسجل لامين أمس السبت هدفا لبرشلونة أمام إلتشي في المباراة التي جرت بين الفريقين على ملعب مارتينيز فاليرو ضمن الجولة 22 من الليغا.

ورفع لامين رصيده من الأهداف في الليغا هذا الموسم إلى 9، وهي نفس حصيلته التهديفية مع "البلوغرانا" في البطولة ذاتها في موسم 2024-2025 لكن بعدد أقل من المباريات وفق ما ذكرت صحيفة ماركا الإسبانية.

وأحرز لامين أهدافه الـ9 هذا الموسم في 18 مباراة بمعدل نصف هدف في المباراة الواحدة، فيما سجل نفس العدد من الأهداف في الموسم الماضي لكن في 35 مباراة بمعدل 0.25 هدفا في المباراة الواحدة.

وفي الموسم الماضي هز لامين شباك فرق أتلتيك بلباو، أوساسونا، أتلتيكو مدريد، إسبانيول، فياريال، ريال مدريد ذهابا وإيابا، بالإضافة إلى ثنائية أمام جيرونا.

وفي الموسم الحالي سجل لامين ضد ريال مايوركا، رايو فايكانو، وإلتشي (ذهابا وإيابا)، سيلتا فيغو، ديبورتيفو ألافيس، ريال بيتيس، فياريال وريال أوفييدو.

وعلقت الصحيفة على هذه الأرقام بالقول: "برهن لامين أنه يمتلك حاسة تهديفية عالية".

نسخة مرعبة للامين جمال

أما مواطنتها آس فقالت بدورها: "لامين جمال يرعب المنافسين، لقد بلغ ذروة عطائه أو بات قريبا جدا منها في مرحلة حاسمة من الموسم. تأثيره في مجريات اللعب يزداد حسما وقد أصبح المحرك الأساسي لهجوم فريق المدرب هانزي فليك".

وحصد لامين جائزة أفضل لاعب ضد إلتشي، وهي الجائزة الثالثة له على التوالي بعد مباراتيه ضد ريال أوفييدو في الليغا، وكوبنهاغن في الجولة الأخيرة من مرحلة الدوري لدوري أبطال أوروبا.

ولم يخف فليك سعادته الكبيرة بالأداء الكبير الذي يقدمه لامين جمال على أرضية الملعب فقال: "إنه لاعب مهم للفريق وللنادي، وللجميع، إنه يصنع المساحات ويخلق الفرص. أنا سعيد جدا".

إعلان

وأضاف المدرب الألماني: "أعتقد أنه ما زال شابا ويتمتع بإمكانات كبيرة ولديه هامش كبير للتطور. هو لاعب مهم جدا لنا وللفريق، عادة أحب الحديث عن المجموعة ككل لكن اليوم كان أفضل قليلا من البقية، ومن الضروري أن يلعب بهذا المستوى وأن يحافظ على هذا الانسجام مع زملائه".

أما زميله أليخاندرو بالدي فقال: "التوقعات حول لامين مرتفعة جدا. الناس ينسون أنه ما زال في عمر 18 عاما ومع ذلك اعتاد على إدهاشنا. إنه يقدم موسما مذهلا".

وفي العموم خاض لامين مع برشلونة هذا الموسم 28 مباراة في جميع البطولات، سجل خلالها 13 هدفا وقدم لزملائه 14 تمريرة حاسمة.