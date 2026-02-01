إحصائية مثيرة تكشف سر قوة برشلونة الهجومية

يتمتع برشلونة بطل الثلاثية المحلية في إسبانيا بالموسم الماضي بخيارات هجومية متنوعة، وهو ما أكدته الأرقام والبيانات خلال الموسم الحالي.

ويعد برشلونة الفريق الوحيد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، الذي يضم في صفوفه حاليا 6 لاعبين سجلوا 10 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات بموسم 2025-2026.

سر قوة برشلونة الهجومية

ويتصدر فيران توريس قائمة هدافي برشلونة هذا الموسم برصيد 16 هدفا، بعد تسجيله هدفا في مرمى إلتشي (2-1) ضمن الجولة 22 من الدوري الإسباني.

ويتشارك الثنائي الهجومي لامين جمال ورافينيا المركز الثاني وفي جعبة كل منهما 13 هدفا، بعدما أحرز الأول هدفا أيضا (1-0) في شباك إلتشي فيما فشل الأخير في هز الشباك.

ورغم قلة مشاركاته مقارنة بالمواسم السابقة، يوجد البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي في المركز الرابع، يليه الثنائي فيرمين لوبيز وماركوس راشفورد المعار لبرشلونة من مانشستر يونايتد.

لاعبو برشلونة الذين سجلوا 10 أهداف أو أكثر في جميع المسابقات منذ بداية الموسم:

فيران توريس: 16 هدفا.

لامين جمال: 13 هدفا.

رافينيا: 13 هدفا.

روبرت ليفاندوفسكي: 12 هدفا.

فيرمين لوبيز: 10 أهداف.

ماركوس راشفورد: 10 أهداف.

برشلونة يتصدر الليغا

ويتصدر برشلونة حاليا جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 54 نقطة، بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد الذي يواجه اليوم جاره رايو فاييكانو على ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة ذاتها.

كما نجح برشلونة في التأهل المباشر للدور ثمن النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 16 نقطة.

ويحل برشلونة الثلاثاء المقبل ضيفا ثقيلا على فريق الدرجة الثانية ألباسيتي في الدور ربع النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، وهي البطولة التي يدافع "البارسا" عن لقبها أيضا.

وكان برشلونة توج بكأس السوبر الإسباني للمرة الثانية على التوالي عقب فوزه المثير على غريمه ريال مدريد 3-2 في النهائي الذي أقيم على ملعب الإنماء بمدينة جدة السعودية.