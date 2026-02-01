نجم النصر السعودي ساديو ماني يبني قصرا في فرنسا ويتجه للاستثمار

يعمل نجم النصر السعودي السنغالي ساديو ماني على بناء قصر فاخر في إحدى المناطق الهادئة بفرنسا.

وذكرت صحيفة لو جورنال دو لا ميزون (Le Journal de la Maison) الفرنسية أن القصر الذي يبنيه ماني مكون من طابقين، ويحتوي على غرف عديدة بالإضافة إلى مسبحين؛ أحدهما داخلي والآخر خارجي.

وأوضحت أن ماني هو مالك نادي في فرنسا اسمه بورغ أف سي، ومع حاجته إلى قضاء مزيد من الوقت هناك في المستقبل، قرر بناء القصر.

وحصل ماني على رخصة البناء في صيف عام 2025، لكن وسائل الإعلام المحلية لم تكشف عن اسم المنطقة بالتحديد التي يُبنى فيها القصر؛ نظرا لرغبة اللاعب في الحفاظ على خصوصيته.

وبدأ العمل في بناء القصر بعد هدم المبنى القديم الذي كان مقاما على قطعة الأرض تلك، ما أثار اهتمام السكان المحليين الذين ظن بعضهم في البداية أن المشروع مجرد مبنى سكني عادي يديره مطور عقاري.

الجيران سعداء بساديو ماني

لكن الفرحة والدهشة تملكت السكان عندما علموا بهوية المالك الجديد للمنزل، فقالت إحدى جارات ماني: "حينا لطيف وهادئ، لكن أن يثير اهتمام نجم كرة قدم عالمي، فهذا شيء مذهل".

وأضاف آخر: "عندما رأيت اسم المالك الجديد قبل أيام ارتجفت يدي من الدهشة، أنا أتابع كرة القدم قليلا لكن اسم ساديو ماني يعني لي الكثير. إنها قصة لا تُصدق، سيكون جاري الآن".

وأصبح ماني (33 عاما) مالك أغلبية الأسهم في نادي بورغ فوت 18 عام 2024، ثم أعاد تسميته إلى بورغ أف سي.

ساديو ماني يتجه للاستثمار

وأسس ماني في العام نفسه شركة تحمل الأحرف الأولى من اسمه (SM10) بالتعاون مع أحد المستثمرين الفرنسيين يُدعى سيباستيان بيلارد، وبعدها اشترى فندقا خاصا وسط مدينة بورغ بهدف تحويله إلى مجمّع فاخر.

والآن يقوم ماني الذي تُوج مؤخرا ببطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب بلاده، بزيادة استثماراته في فرنسا من خلال بناء المنزل المذكور.