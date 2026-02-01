شاهد.. هدف "ركلة العقرب" الرائع يسقط سيتي ويتصدر سباق جائزة "بوشكاش"

في ليلة حبست أنفاس جماهير "البريميرليغ"، أسقط توتنهام فريق مانشستر سيتي في فخ التعادل (2-2)، في مباراة لم تكن نتيجتها هي الحدث الوحيد، بل الهدف الرائع الذي سجله دومينيك سولانكي.

هدف "ركلة العقرب" الرائع يسقط سيتي ويتصدر سباق جائزة "بوشكاش"

بينما كانت المباراة تتجه نحو سيطرة سيتي، فاجأ دومينيك سولانكي الجميع بهدف وصفه النقاد بـ "الرائع". وبطريقة "ركلة العقرب" (Scorpion Kick)، أودع سولانكي الكرة في شباك مانشستر سيتي في الدقيقة 70، معلناً تعادلاً مجنوناً قلب الطاولة على بيب غوارديولا وأشعل الصراع على اللقب. هذا الهدف لم يعدّل النتيجة فحسب، بل بات المرشح الأول لجائزة "بوشكاش" لأجمل هدف في الموسم.

غوارديولا في مهب الريح.. وأرسنال المستفيد الأكبر

أسدى توتنهام ومدربه توماس فرانك خدمة ذهبية لنادي أرسنال، الذي بات يبتعد الآن في الصدارة بفارق 6 نقاط كاملة عن مانشستر سيتي (53 مقابل 47 نقطة). السيتي الذي يعاني من تذبذب كارثي في النتائج مع بداية 2026، لم يحقق سوى فوز وحيد من آخر 6 مباريات، وهو ما يضع أحلام الحفاظ على اللقب في خطر حقيقي.

تصريحات الندم: "لم نكن ثابتين"

عقب المباراة، ظهر بيب غوارديولا محبطاً وصرح قائلاً: "لم نتمتع بالثبات اللازم للفوز بالمباريات في وقت نجح فيه الآخرون بذلك".

تقدم السيتي بهدفي ريان شرقي وأنطوان سيمينيو في الشوط الأول لم يكن كافياً أمام إصرار توتنهام، الذي وجد في "سولانكي" بطلاً استثنائياً أنقذ الفريق من عثراته المحلية.

مانشستر يونايتد يواصل الاستفاقة

بعيداً عن قمة الصدارة، واصل قطب مدينة مانشستر الآخر، مانشستر يونايتد، رحلة الصعود محققاً فوزه الثالث على التوالي أمام فولهام (3-2)، ليؤكد "الشياطين الحمر" استعادتهم للتوازن في مرحلة حاسمة من الموسم.