بالفيديو.. هيغيتا يكرر "ركلة العقرب" أمام ميسي

أعاد الحارس الأسطوري لمنتخب كولومبيا رينيه هيغيتا تنفيذ حركته الشهيرة المعروفة بـ"تصدي العقرب" وهذه المرة أمام أنظار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

والتقى هيغيتا بميسي بعد نهاية المباراة الودية التي جمعت بين إنتر ميامي الأميركي وأتلتيكو ناسيونال الكولومبي ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

ونشر الحساب الرسمي لإنتر ميامي على منصة "إكس" مقطع فيديو قصير ظهر فيه ميسي وهو يوقع لهيغيتا على إحدى الكرات.

وبعدها ظهر ميسي وهو يداعب الكرة قبل أن يمررها من لمسة واحدة لهيغيتا البالغ من العمر الآن 59 عامًا لينفذ ركلة "تصدي العقرب" وسط حالة من الضحك.

وعلق حساب إنتر ميامي على الفيديو بالقول "لقاء مميز للغاية".

واشتهر هيغيتا بأسلوبه الجريء وحضوره الجنوني بين القائمين خاصة "تصدي العقرب" وهي حركة بهلوانية مذهلة نفذها في إحدى المباريات الدولية الودية في تسعينيات القرن الماضي.

ففي يوم 6 سبتمبر/أيلول 1995 نفذ هيغيتا "تصدي العقرب" الأيقوني خلال مباراة ودية بين كولومبيا وإنجلترا أقيمت على ملعب ويمبلي وانتهت بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 22 سدد لاعب الوسط الإنجليزي جيمي ريدناب كرة إلى المرمى وفجأة قفز رينيه في الهواء منفذًا ركلة مذهلة بكل براعة، حيث اندفع للأمام وهز كعبيه كذيل عقرب مبعدًا الكرة عن خط المرمى.

فوز إنتر ميامي على أتلتيكو ناسيونال

وانتهت مباراة إنتر ميامي ومضيفه أتلتيكو ناسيونال التي جرت على ملعب أتاناسيو غيراردوت بمدينة ميديلين الكولومبية، بفوز الفريق الضيف بنتيجة 2-1.

وتقدّم أصحاب الأرض بهدف سجله خوان مانويل رينغيفو قبل أن يعدّل إنتر ميامي النتيجة بهدف النجم المخضرم لويس سواريز الذي تابع تسديدة ميسي التي ارتطمت بالقائم ووضعها في الشباك.

وفي اللحظات الأخيرة خطف إنتر ميامي هدف الفوز عن طريق المدافع إلكين ريفيرو الذي حوّل الكرة إلى شباك فريقه بالخطأ.