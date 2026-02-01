بالفيديو.. حمزة عبد الكريم يوجه رسالة إلى جمهور برشلونة بعد الإعلان عن التعاقد معه رسميا

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأحد، تعاقده رسميا مع اللاعب حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي المصري، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي.

وأوضح النادي الكتالوني عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" أن الاتفاق مع النادي الأهلي يقضي باستعارة اللاعب حتى 30 يونيو/حزيران 2026، مع إدراج بند يتضمن خيار الشراء النهائي لصالح برشلونة عند انتهاء فترة الإعارة.

برشلونة يعلن رسميا استعارة المهاجم المصري حمزة عبد الكريم حتى نهاية الموسم الحالي

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز صفوف الفريق الكتالوني بالمواهب الشابة، في صفقة تعكس حجم التعاون والتقدير للمواهب الصاعدة في النادي الأهلي المصري.

وفي رسالة خاصة إلى جمهور البارسا، وعد عبد الكريم ببذل أقصى الجهد من أجل إسعادهم والدفاع عن ألوان قميص برشلونة.

برشلونة يدعم صفوفه بالموهبة المصرية عبد الكريم

وتألق عبد الكريم مع منتخب مصر تحت 17 سنة في بطولة كأس العالم التي أقيمت في قطر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وسجل عبد الكريم 12 هدفا في 17 مباراة دولية مع منتخب مصر للناشئين، من بينها هدفين في كأس العالم تحت 17 سنة.

كما تم تصعيده للفريق الأول للأهلي قبل موسمين بالرغم من صغر سنه وشارك مع الفريق بالدوري المصري ودوري أبطال أفريقيا.

وسبق أن تلقى عبد الكريم دعوة لخوض فترة معايشة مع بايرن ميونيخ الألماني عقب تألقه في بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة 2025 التي أقيمت بالمغرب، قبل أن ينتقل لبرشلونة الإسباني كأول لاعب مصري ينضم لعملاق كتالونيا.