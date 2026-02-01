بالفيديو.. دموع كوناتي تخطف الأضواء في مباراة ليفربول ونيوكاسل

لم يستطع مدافع ليفربول الفرنسي إبراهيما كوناتي حبس دموعه بعد تسجيله هدفا خلال مباراة فريقه أمس السبت ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز، ونال إشادة كبيرة من مدرب وأنصار "الريدز".

وتوفي والد كوناتي الأسبوع الماضي، ولم يكن من المتوقع عودته قبل أمس الأول الجمعة، لكنه اتصل بمدرب ليفربول الهولندي آرني سلوت، وأكد له عودته مبكرا بسبب النقص العددي على مستوى خط دفاع الفريق، وقد غلبته الدموع بعد التسجيل في "آنفيلد" وسط دعم كبير من زملائه.

سلوت يشيد بلاعبه كوناتي

وأشاد سلوت بالتزام كوناتي الذي قطع إجازته لدعم دفاع الفريق، ونجح في تسجيل الهدف الأخير خلال الفوز الكاسح على نيوكاسل 4-1.

وقال سلوت بشأن موقف اللاعب: "لقد مر بأسبوعين غاية في الصعوبة، وربما لا يزال يمر بوقت عصيب. تحدثنا في نهاية الأسبوع الماضي وقال إنه يخطط للعودة في نهاية هذا الأسبوع، وكان ذلك سيعني عدم قدرته على خوض هذه المباراة".

وأضاف مدرب ليفربول: "لكن عندما رأى المشاكل التي واجهناها دفاعيا، اتصل بي في وقت مبكر من الأسبوع وأخبرني برغبته في العودة لمساعدة الفريق أمام نيوكاسل"

وأوضح سلوت: "لقد عاد يوم الأربعاء وتدرب مرتين معنا، وأمام نيوكاسل لم يسجل هدفا فحسب، بل لعب مباراة رائعة وكان المشجعون ممتنين حقا طوال المباراة".

وأشار سلوت: "كان زملاؤه ممتنين بنفس القدر عندما دخل غرفة خلع الملابس بعد نهاية المباراة كان الجميع يهتفون".

وأكد: "من الرائع بالنسبة له أن يسجل هدفا بعد هذا الوقت الصعب، وأعتقد أن هذا الفريق أظهر أننا دائما بجانب بعضنا البعض في الظروف الصعبة".

لحظة صعبة

بدوره، قال كوناتي بعد المباراة: "ليس لدي كلمات لوصف ما أشعر به الآن. لقد كانت لحظة صعبة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي في الأسبوعين الماضيين".

وكشف كوناتي أن المدرب سلوت طلب منه أن يأخذ الوقت الكافي لاستعادة تركيزه، مضيفا: "قال لي المدير إنه ليس عليّ العودة على عجل، لكن من المهم بالنسبة لي أن أساعد الفريق".

إعلان

وشارك كوناتي في جميع مباريات ليفربول في الدوري الإنجليزي هذا الموسم باستثناء مواجهة بورنموث عشية وفاة والده.

وينتهي عقد المدافع الفرنسي مع ليفربول الصيف المقبل، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يرحل في صفقة انتقال حر، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية، وسط اهتمام ريال مدريد الإسباني بالحصول على خدماته.