بالفيديو.. مباراة تشلسي ووست هام في البريميرليغ تتحول إلى حلبة مصارعة

تحولت مباراة الديربي اللندني بين تشلسي وضيفه وست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم إلى حلبة مصارعة، بعد اعتداءات ومناوشات بالأيدي بين لاعبي الفريقين، في الثواني الأخيرة من عمر اللقاء، مساء أمس السبت.

تداولت وسائل إعلام رياضية عبر المنصات مقاطع فيديو وصورا للحظة التي أشعلت الأجواء بين اللاعبين على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، عندما دفع لاعب وست هام أداما تراوري مدافع تشلسي مارك كوكوريا وأسقطه على الأرض في كرة مشتركة بينهما، ليتدخل مهاجم "البلوز" جواو بيدرو ودفع تراوري، ثم التحم لاعبو الفريقين مع بعضهم وتحولت المباراة إلى فوضى.

مباراة تشلسي ووست هام تتحول إلى حلبة مصارعة

وأثناء ذلك، جاء مدافع وست هام الفرنسي جان كلير توديبو من بعيد واعتدى على جواو بيدرو، إلى أن تدخل بقية اللاعبين للفصل بينهما، وعلى إثر ذلك تلقى المدافع الفرنسي البطاقة الحمراء من حكم اللقاء.

وعلى غير المعتاد في مثل هذه المواقف، لجأ حكم المباراة أنتوني تايلور إلى تقنية حكم الفيديو المساعد لمعرفة المتسبب في الشجار، وبعد مراجعة مطولة عاد واتخذ قراراته.

وقال تايلور: "بعد مراجعة اللقطة، تبين أن لاعب وست هام رقم 25 جان كلير توديبو أمسك لاعب تشلسي رقم 20 جواو بيدرو من رقبته بطريقة عنيفة. لذلك، قراري النهائي هو طرده بالبطاقة الحمراء، بسبب سلوك عنيف".

وبعد نهاية المباراة، نشر توديبو عبر حسابه الرسمي على إنستغرام رسالة اعتذار إلى النادي والجماهير بسبب تصرفه "غير اللائق والذي يتعارض مع قيم كرة القدم"، على حد تعبيره.

وقال مدافع وست هام: "أقر بخطئي تماما دون أي عذر أو مبرر، وأتحمل المسؤولية كاملة، وهذا السلوك لا يعكس شخصيتي، أعتذر للنادي وزملائي في الفريق وجماهيرنا وأي شخص قد يكون تأثر بهذا التصرف".

فوز مثير لتشلسي

وسادت الأجواء المشحونة في آخر دقائق المواجهة، بعد أن تمكن تشلسي من العودة في المباراة، عقب تأخره بهدفين، ليقلب النتيجة ويحقق الفوز بنتيجة 3-2، معززا تواجده في المركز الرابع بترتيب البريميرليغ.

وتقدم وست هام بهدف مبكر سجله اللاعب جارود بوين بعد مرور سبع دقائق من كرة عرضية بيسراه خدعت حارس تشلسي روبرت سانشيز لتدخل المرمى.

وبعدها مرر اللاعب آرون وان بيساكا كرة عرضية من الجهة اليمنى، قابلها المهاجم كريسينسيو سامرفيل بتسديدة مباشرة في الشباك لتمنح الضيوف الهدف الثاني في الدقيقة 36.

وفي الشوط الثاني، قلص تشلسي الفارق بهدف أول سجله جواو بيدرو في الدقيقة 57 مستفيدا من عرضية زميله المدافع ويسلي فوفانا.

وبعدها منح مارك كوكوريا التعادل لتشلسي في الدقيقة 70 بضربة رأس بعدما تابع رأسية زميله اللاعب مالو جوستو، التي أبعدها مدافع وست هام برأسه لترتطم بالعارضة قبل أن تصل إلى اللاعب الإسباني ليكملها في الشباك.

وبنكهة لاتينية خالصة، مرر اللاعب الإكوادوري مويسيس كايسيدو كرة بينية إلى البرازيلي جواو بيدرو ليمررها بدوره إلى الأرجنتيني إنزو فرنانديز ليسدد مباشرة من داخل منطقة الجزاء، كرة استقرت في الشباك بالدقيقة 92.

وحقق تشلسي فوزه الثالث تواليا في الدوري تحت قيادة المدير الفني ليام روزينيور، ليرتقي للمركز الرابع برصيد 40 نقطة، ويحبط صحوة وست هام بعد فوزين متتاليين في الجولتين الماضيتين، فيما تجمد رصيد وست هام عند 20 نقطة في المركز الثامن عشر.