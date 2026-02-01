الوداد يسقط في لوبومباشي وشباب بلوزداد يقترب من ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية

خسر الوداد المغربي خارج أرضه أمام ‍مانيما يونيون من الكونغو الديمقراطية (2-1) في مدينة لوبومباشي فيما خطف شباب بلوزداد الجزائري فوزا ثمينا (3-0) على مضيفه ستيلينبوش الجنوب أفريقي ليقترب من التأهل لدور الثمانية (ربع النهائي) في كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم، اليوم الأحد.

وافتتح مانيما يونيون التسجيل في الدقيقة 33 بعد هجمة منظمة انتهت بتمريرة من شادوما موكيني إلى بيني نامبوكا ليطلق تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء استقرت في شباك الحارس مهدي بنعبيد.

وفي الشوط الثاني واصل مانيما يونيون ‍ضغطه الهجومي ليضاعف النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق كليمون بيترويبا الذي تسلم الكرة عند حدود منطقة الجزاء ليسدد بقوة في القائم الأيمن للمرمى قبل أن ترتد الكرة من ظهر الحارس بنعبيد إلى داخل الشباك.

وقلص الوداد الفارق في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، احتسبها الحكم بعد عرقلة الحارس النيجيري ديتان أوغونداري للمهاجم وسام بن يدر لينفذ حمزة الهنوري الركلة بنجاح.

ورفع صاحب الأرض رصيده إلى 9 نقاط من أربع مباريات متساويا مع الوداد في صدارة المجموعة الثانية ، فيما يحتل عزام التنزاني المركز الثالث بثلاث نقاط ويقبع نيروبي يونايتد في المركز الرابع بدون نقاط قبل مباراتهما في وقت لاحق اليوم.

شباب بلوزداد يتصدر المجموعة الثالثة بفوز كبير على ستيلينبوش

وضمن المجموعة الثالثة، أمطر شباب بلوزداد مرمى مضيفه بثلاثة أهداف دون رد ليرفع رصيده إلى تسع نقاط من أربع مباريات ‌في صدارة المجموعة متقدما بفارق ثلاث نقاط عن ثاني الترتيب أوتوهو الكونغولي وخمس نقاط عن ستيلينبوش وسينغيدا بلاك ستارزالتنزاني في المركزين الثالث والرابع.

وتغلب أوتوهو (2-1) على ضيفه سينغيدا بلاك ستارز ليتساوى الفريقان في رصيد النقاط لكل منهما ‌أربع نقاط.

وافتتح محمد علي حمودة أهداف الضيوف في الدقيقة 18 بعد تمريرة رائعة في العمق من المدافع نوفل خاسف تسلمها المهاجم ‌التونسي داخل منطقة الجزاء ليطلق تسديدة من فوق رأس حارس صاحب الأرض.

وأعتقد بن حمودة أنه ضاعف النتيجة بعد تمريرة من المدافع خاسف، إلا أن الحكم الغامبي ألغى الهدف بداعي التسلل.

إعلان

وفي الشوط الثاني، واصل بلوزداد الضغط الهجومي قبل أن يضيف عبد النور بلحوسيني الهدف الثاني في الدقيقة ‌79 فيما اختتم إسلام عباسي الثلاثية قبل النهاية بدقيقتين.

هدف قاتل يضع كايز تشيفز على قمة المجموعة الرابعة بجانب المصري البورسعيدي

وفي المجموعة الرابعة تغلب كايز تشيفز الجنوب أفريقي (1-0) على ضيفه زيسكو يونايتد ليرفع رصيده إلى سبع نقاط متساويا في الصدارة مع المصري البورسعيدي فيما ظل زيسكو يونايتد الزامبي بدون نقاط في ذيل ترتيب المجموعة.

ويلتقي المصري مع منافسه المحلي الزمالك في وقت لاحق اليوم.