بطل سابق ومدرب عالمي يكشف الوجه المظلم لرياضة كمال الأجسام

كشف بطل كمال الأجسام السابق راؤول كاراسكو عن الوجه المظلم لهذه الرياضة محذرا في الوقت نفسه من تبعاتها الصحية والنفسية على اللاعبين في المستقبل.

وقال كاراسكو الذي يمتلك مسيرة ناجحة كلاعب محترف سابق، في بودكاست "الرجل الحافي": "هذه الرياضة هي في جوهرها تراكم لاضطرابات كثيرة".

الوجه المظلم لرياضة كمال الأجسام

وأضاف "لا أريد أن أكون شخصا سلبيا أو أن أعيش في هوس دائم. عندما تقضي سنوات طويلة في تناول الستيرويدات (مادة صناعية من استخداماتها زيادة قوة الكتلة العضلية للجسم)، فإن المحور الهرموني للجسم لا يتعافى بسهولة".

وتابع كاراسكو "من يعاني آثارا جانبية من كمال الأجسام غالبا لا يتحدث عنها. اليوم تصل الجرعات لدى البعض إلى 60 أو حتى 100 مليغرام يوميا، أي ست أو ثماني أو عشر حبوب في اليوم".

وعن رأيه في فكرة العودة إلى استخدام المواد الكيميائية في كمال الأجسام قال بحسم "لا مجال لذلك إطلاقا، كانت مرحلة وانتهت".

وأوضح "أي رياضي يطمح للوصول إلى القمة في هذه الرياضة لا بد أن يقع في دائرة الهوس، نحن نعمل داخل بيئة مليئة بالاضطرابات. هذه هي الحقيقة كما هي".

ويُعد كاراسكو -المولود في إشبيلية عام 1981- واحدا من أبرز المراجع في رياضة كمال الأجسام في بلاده والعالم، ويُصنّف أيضا من بين أكثر المدرّبين شهرة في العالم وفق ما ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية.

وأشرف كاراسكو على تدريب العديد من الأبطال في كمال الأجسام ممن شاركوا في بطولة مستر أولمبيا (أشهر وأعلى بطولة عالمية للمحترفين في هذه اللعبة) أبرزهم خوسيما بيست وماورو فيالو وكيم أنخيل.

وبفضل النجاحات التي حققها مع لاعبيه، يحظى كاراسكو بشعبية واسعة على وسائل التواصل الاجتماعي تضم عشرات الآلاف من المتابعين المهتمين بتطوير البنية الجسدية، كما يشاركهم آراءه حول قضايا تتعلق باللياقة البدنية والتغذية والتدريب.