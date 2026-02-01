ألكاراز يهزم ديوكوفيتش ويتوج ببطولة أستراليا للتنس

توج الإسباني كارلوس ألكاراز بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى، بعد فوزه الماراثوني اليوم الأحد على الصربي المخضرم نوفاك ديوكوفيتش.

وتغلب ألكاراز على ديوكوفيتش بثلاث مجموعات مقابل مجموعة بنتيجة (2-6، 6-2، 6-3، 7-5).

وبات ألكاراز في سن الـ22 عاما أصغر لاعب يتوج بالبطولات الأربع الكبرى، ويعد هذا اللقب السابع للإسباني في البطولات الأربع الكبرى.

وتوج ألكاراز بلقب بطولة رولان غاروس مرتين (عامي 2024 و2025) ومثلهما في بطولة ويمبلدون (عامي 2023 و2024) وحصد لقب بطولة أميركا المفتوحة في مناسبتين (عامي 2022 و2025).