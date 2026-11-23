يستضيف ريال مدريد الإسباني نظيره آيندهوفن الهولندي غدا الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027.

يدخل ريال مدريد اللقاء وهو في وصافة الترتيب برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات متتالية مشاركا باريس سان جيرمان العلامة الكاملة، وباحثا عن انتصاره العاشر تواليا في مختلف البطولات مستندا إلى سجله المثالي على أرضه هذا الموسم (8 انتصارات رسمية في سانتياغو برنابيو).

ويعوّل أصحاب الأرض على فاعلية كيليان مبابي -الذي هز الشباك في الجولات الأربع الأولى ويقترب من بلوغ هدفه الـ75 في المسابقة- إلى جانب الدعم الهجومي بوجود فينيسيوس جونيور وجود بيلينغهام وأردا غولر، بعد عودة شاقة محليا أمام سيلتا فيغو حُسمت في الشوط الثاني.

في الجانب الآخر، يجد آيندهوفن نفسه أمام مهمة صعبة للحفاظ على مقعده في دائرة الأندية المتأهلة إلى الملحق الإقصائي، إذ يقف في المركز الـ24 بـ4 نقاط فقط بعد خسارته أمام كلوب بروج في الجولة الماضية.

وبين رغبة "الميرينغي" في تكريس سطوته مبكرا وحسم بطاقة العبور المباشر مبكرا، وسعي الفريق الهولندي لخطف نقطة أو مفاجأة تعزز حظوظه، تبدو المواجهة مفتوحة على حسابات دقيقة قبل الدخول في منعطف الجولات الختامية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد آيندهوفن

تقام المباراة غدا الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 على ملعب سانتياغو برنابيو.

وتنطلق المواجهة بين ريال مدريد وآيندهوفن في تمام الساعة 11 مساء (23:00) بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، التاسعة بتوقيت دول المغرب العربي، ومنتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وآيندهوفن

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تشكيلة ريال مدريد المتوقعة ضد آيندهوفن

تيبو كورتوا؛ فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديغر، مارك كوكوريلا؛ أوريلين تشواميني، إدواردو كامافينغا؛ يان ديوماندي، إبراهيم دياز، فينيسيوس جونيور؛ كيليان مبابي.

تشكيلة آيندهوفن المتوقعة ضد ريال مدريد

ماتي كوفار؛ سيرجينو ديست، لوتشاريل جيرترويدا، أرماندو أوبيسبو، كوستيك؛ سانو، نواه فرنانديز؛ إيفان بيريسيتش، سفين ميجنانس، فان بوميل؛ جوس تيل.