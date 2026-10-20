"35 بالمئة".. محمد صلاح يرد على رئيس بشكتاش برسالة ساخرة

أثار النجم المصري محمد صلاح، لاعب طرابزون سبور، الجدل بمنشور ساخر عقب تألقه أمام بشكتاش في الدوري التركي، ليعيد إلى الواجهة خلافا سابقا بين الطرفين.

وقاد صلاح فريقه إلى تحقيق فوز ثمين على بشكتاش بنتيجة 2-0، في المباراة التي أُقيمت على ملعب بابارا بارك، الاثنين، ضمن الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل النجم المصري الهدف الثاني في الدقيقة 71، بعدما افتتح زميله أوزان توفان التسجيل في الدقيقة 21.

وفي اليوم التالي للمباراة، نشر صلاح عبر حسابيه الرسميين على منصتي "إكس" و"إنستغرام"، عددا من الصور مرفقا إياها بعبارة ساخرة ألمحت إلى سيردال أدالي، رئيس نادي بشكتاش، وفقا لموقع "حرييت" (Hurriyet) التركي.

واكتفى صلاح بكتابة عبارة "خمسة وثلاثون بالمئة" باللغة التركية، مرفقا إياها برمز تعبيري يغمز بعينه، في إشارة بدت مرتبطة بالخلاف السابق بين الطرفين.

فشل مفاوضات بشكتاش مع صلاح

من جانبه، أكد موقع "صباح" (Sabah) التركي أن منشور صلاح يستهدف أدالي بالفعل، على خلفية ما دار بينهما خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح أن بشكتاش حاول التعاقد مع النجم المصري في الصيف الماضي، لكن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل.

وخلال تلك المفاوضات، زعم أدالي أن رامي عباس، وكيل أعمال صلاح، طلب رفع نسبة عمولته من الصفقة إلى 35%، وهو ما أشار إليه رئيس النادي باعتباره أحد أسباب تعثر المفاوضات وفشل إتمام الانتقال.

ولم تقتصر أهمية هدف صلاح على حسم انتصار طرابزون سبور، بل منح اللاعب صدارة ترتيب هدافي الدوري التركي برصيد 8 أهداف، متقدما بفارق هدف واحد على الثلاثي فيدات موريكي، مهاجم فنربخشه، وغيفت أوربان، لاعب أميد سبورتيف، وإلدور شومورودوف، مهاجم إسطنبول باشاك شهير.

وانضم صلاح إلى طرابزون سبور في الصيف الماضي بصفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده مع فريقه السابق ليفربول، ووقع عقدا يمتد حتى يونيو/حزيران 2028.

إعلان

ومنذ بداية الموسم الحالي، ساهم اللاعب البالغ من العمر 34 عاما في 13 هدفا خلال 11 مباراة خاضها في مختلف المسابقات، بعدما سجل 9 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة، وفقا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصاءات كرة القدم.