أزمات تضرب نيجيريا قبل موقعة الجزائر في كأس أفريقيا

يعيش المنتخب النيجيري حالة من الجدل وعدم الاستقرار قبل مواجهته المرتقبة أمام المنتخب الجزائري في دور الثمانية لكأس الأمم الأفريقية لكرة القدم في المغرب.

ورفض مدرب النسور الممتازة إيريك تشيل، التعليق على التقارير التي تفيد بأن أوسيمين كان على وشك مغادرة الفريق بعد مشادة كلامية مع زميله أديمولا لوكمان، خلال فوز النسور الخضراء 4 – صفر على موزمبيق في دور الـ16 يوم الإثنين.

واكتفى بالقول أن أوسيمين سيكون حاضرا أمام الجزائر، وأن الجميع متحدون من أجل خدمة المجموعة.

وأشار شيل إلى أن وظيفته تكمن في التركيز على ما يحدث على أرضية الملعب فقط، مشددا أن ما يحدث خارجه ليس من شأنه.

ويبدو أن المنتخب النيجيري يعاني مشاكل داخلية عديدة تتعلق أيضا باتحاد الكرة العاجز عن إيجاد مدير فني للمنتخب الوطني للرجال، بعد عام ويوم على تعيين تشيل في هذا المنصب.

وكان المنتخب النيجيري وصل إلى مراكش يوم الخميس، وأجرى أول مران له هناك في اليوم نفسه استعدادا لمواجهة المنتخب الجزائري يوم غد الأحد 10 يناير/ كانون الثاني 2026.