نصف مليار يورو.. كيف أعاد مانشستر سيتي بناء فريق غوارديولا في عام واحد؟

أجبر الانهيار الدراماتيكي لنتائج مانشستر سيتي في نهاية عام 2024 إدارة النادي على اتخاذ قرارات مالية وفنية غير مسبوقة، تمثلت في ضخ دماء جديدة بتكلفة إجمالية بلغت نحو 500 مليون يورو خلال عام واحد.

ولم يكن هذا الإنفاق السخي مجرد استعراض للقوة المالية، بل جاء كاعتراف صريح من الإدارة بتأخر تجديد دماء الفريق الذي حقق المجد القاري في عام 2023، لتبدأ رحلة التحول الجذري منذ يناير/كانون الثاني 2025 وصولا إلى فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

واستهل مانشستر سيتي رحلة التغيير مطلع عام 2025 لكسر سلسلة النتائج الكارثية التي شهدت فوزا وحيدا خلال شهرين تقريبا.

نصف مليار يورو أعادت بناء مانشستر سيتي

وتصدر النجم المصري عمر مرموش المشهد بانتقاله التاريخي من آينتراخت فرانكفورت الألماني، مقابل 75 مليون يورو، حيث نجح "الفرعون الجديد" في إثبات جدارته سريعا بتسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدوري الإنجليزي الممتاز أمام نيوكاسل، واصفا انضمامه للفريق بأنه "لحظة جنونية".

وإلى جانب مرموش، استثمر النادي في تدعيم الدفاع بالتعاقد مع الأوزبكي عبد القادر خوسانوف مقابل 40 مليون يورو، وفيتور ريس بـ 37 مليون يورو، بالإضافة إلى تعزيز الأجنحة بالدولي البرتغالي نيكو غونزاليس مقابل 60 مليون يورو، في خطوة تهدف لإنهاء أزمة القائمة المحدودة التي أرهقت المدرب الإسباني بيب غوارديولا.

ولم تتوقف الماكينة السماوية عند صفقات الشتاء، بل واصلت الإنفاق في صيف 2025 لاستقطاب أسماء رنانة ومواهب واعدة لتعويض رحيل نجوم بارزين مثل كيفين دي بروين وإيدرسون.

وكان التعاقد مع الحارس الإيطالي غيانلويجي دوناروما من باريس سان غارمان، مقابل 30 مليون يورو، بمثابة إعلان عن حقبة جديدة في حراسة المرمى.

كما شهدت فترة الانتقالات الصيفية ضم تيجاني ريندرز من ميلان مقابل حوالي 55 مليون يورو، والموهبة الفرنسية ريان شرقي من ليون مقابل أكثر من 36 مليون يورو، والجزائري ريان آيت نوري بحوالي 37 مليون يورو، لضمان استمرارية الفريق في المنافسة على كافة الألقاب خاصة مع المشاركة في كأس العالم للأندية 2025 بأميركا.

مانشستر سيتي يضم سيمينيو

وفي إطار سعيه لمطاردة أرسنال المتصدر، وضع مانشستر سيتي اللمسة الأخيرة على تشكيلته بالتعاقد مع الجناح الغاني المتألق أنطوان سيمينيو قادما من بورنموث اليوم الجمعة، وبدلا من دفع قيمة الشرط الجزائي البالغة 72 مليون يورو، فضل سيتي دفع 73 مليون و700 ألف يورو (شاملة المكافآت) لتأمين الصفقة بعقد يمتد لخمس سنوات ونصف السنة، حسبما ذكر موقع "فوت ميركاتو" (Foot Mercato) المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين.

سيمينيو، الذي يحتل حاليا المركز الثالث في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف، يمثل القطعة المفقودة في هجوم غوارديولا، ليصل إجمالي الإنفاق في 12 شهرا فقط إلى 498.5 مليون يورو.

وبهذا الإنفاق الضخم، الذي تزامن مع تغييرات إدارية برحيل تكسيكي بيغيرستاين وقدوم هوغو فيانا، يأمل مانشستر سيتي أن تؤتي هذه الاستثمارات ثمارها باستعادة العرش المحلي والقاري، بعد عام صاخب جعل من ملعب "الاتحاد" الوجهة الأكثر إنفاقا وتجديدا في القارة العجوز، محولا الأزمة التي بدأت في أواخر 2024 إلى نهضة فنية شاملة.