رياضة|بطولات عالمية|الولايات المتحدة الأميركية

موهبة خفية لرونالدو يكشفها نجم مانشستر يونايتد السابق

RIYADH, SAUDI ARABIA - DECEMBER 27: Cristiano Ronaldo of team Al-Nassr FC during the Saudi Pro League match between Al Nassr and Al Okhdood at Al Awwal Park on December 27, 2025 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by Abdullah Ahmed/Getty Images)
البرتغالي كريستيانو رونالدو يعد واحد من أكثر اللاعبين حيوية ونشاطا ومتابعة على وسائل التواصل (غيتي)
Published On 9/1/2026
|
آخر تحديث: 17:24 (توقيت مكة)

حفظ

توقع نجم مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك أن يحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجاحًا لافتًا في عالم السينما بعد اعتزاله كرة القدم.

واعتبر يورك أن النجم البرتغالي يمتلك المقومات التي تؤهله للظهور في أفلام عالمية كبرى، وعلى رأسها سلسلة "السرعة والغضب" (Fast & Furious).

اقرأ أيضا

list of 2 itemsend of list

وأوضح يورك، في تصريحات نقلها موقع بوكر سكوت (PokerScout)، أن مكانة رونالدو العالمية وشعبيته الجارفة، إلى جانب حضوره اللافت وشكله الجذاب، تجعل منه خيارًا مغريًا لصنّاع الأفلام. مشيرًا إلى أن انتقال نجوم الغناء والرياضة إلى التمثيل لم يعد أمرًا مستغربًا.

وأضاف أن وجود رونالدو في أفلام جماهيرية كبرى سيمنحها زخمًا إضافيًا، خاصة أنه يعد الشخص الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن إشراكه في مثل هذه الأعمال يمثل فرصة لا يمكن تجاهلها من الناحية الإنتاجية والتسويقية.

وكان قد كُشف مؤخرًا عن مشاركة رونالدو في ظهور شرفي قصير ضمن أحدث أجزاء السلسلة (Fast & Furious)، بعد أن حرص النجم فين ديزل على إدراج اسمه ضمن العمل.

المصدر: الصحافة البريطانية

إعلان