موهبة خفية لرونالدو يكشفها نجم مانشستر يونايتد السابق
توقع نجم مانشستر يونايتد السابق دوايت يورك أن يحقق البرتغالي كريستيانو رونالدو نجاحًا لافتًا في عالم السينما بعد اعتزاله كرة القدم.
واعتبر يورك أن النجم البرتغالي يمتلك المقومات التي تؤهله للظهور في أفلام عالمية كبرى، وعلى رأسها سلسلة "السرعة والغضب" (Fast & Furious).
اقرأ أيضاlist of 2 items
- list 1 of 2نيجيريا وكوت ديفوار عقبتان في طريق الجزائر ومصر نحو نصف نهائي كأس أمم أفريقيا
- list 2 of 2نجوم كرة قدم يعيشون حياة بسيطة رغم ثرواتهم الطائلة
وأوضح يورك، في تصريحات نقلها موقع بوكر سكوت (PokerScout)، أن مكانة رونالدو العالمية وشعبيته الجارفة، إلى جانب حضوره اللافت وشكله الجذاب، تجعل منه خيارًا مغريًا لصنّاع الأفلام. مشيرًا إلى أن انتقال نجوم الغناء والرياضة إلى التمثيل لم يعد أمرًا مستغربًا.
وأضاف أن وجود رونالدو في أفلام جماهيرية كبرى سيمنحها زخمًا إضافيًا، خاصة أنه يعد الشخص الأكثر متابعة على وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرًا أن إشراكه في مثل هذه الأعمال يمثل فرصة لا يمكن تجاهلها من الناحية الإنتاجية والتسويقية.
وكان قد كُشف مؤخرًا عن مشاركة رونالدو في ظهور شرفي قصير ضمن أحدث أجزاء السلسلة (Fast & Furious)، بعد أن حرص النجم فين ديزل على إدراج اسمه ضمن العمل.